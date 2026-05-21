全国新酒鑑評会 金賞数1位に福島 2位新潟・長野が続く

酒類総合研究所（酒類総研）主催の「令和7酒造年度（BY）全国新酒鑑評会」の入賞酒が5月20日発表され、金賞受賞数で福島県が2年連続で1位となった。2位は新潟県と長野県、4位は兵庫県、5位は山形県。

酒類総研によると全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会。製造技術と品質の向上を目的に1911（明治44）年から継続的に実施。例年、日本中の酒蔵が技術を結集した大吟醸・純米大吟醸などを出品する。

福島県の単独トップは4年ぶり。各蔵の技術研鑽で酒質を向上させており、かつて平成24BYから9連覇を達成した実力を再び見せつけた。地酒どころで有名な新潟県、長野県も上位の常連。生産量が全国トップの兵庫県は2年連続の首位から4番手に後退した。

今年度の鑑評会は出品793点（前年809点）のうち成績優秀な411点（同410点）が入賞酒、うち特に優秀な217点が金賞酒（前年202点）に選ばれた。

都道府県別の金賞受賞数は、1位が20場で福島県、2位が16場で新潟県、長野県、4位が14場で兵庫県、5位が12場で山形県。以下は9場で秋田県、8場で愛知県、7場で群馬県、埼玉県、三重県、広島県、山口県が続く。

日本酒造組合中央会との共催。令和元BYは決審中止のため入賞のみ選定（金賞の選定なし）。

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