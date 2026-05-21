水平線が、新曲「ロケンロー」を5月20日に配信リリース。あわせてMVを公開した。

（関連：【映像あり】水平線、ロックンロールへの憧憬を感じさせる痛快な新曲「ロケンロー」MV）

同楽曲は、田嶋太一（Vo/Gt）が作詞作曲を手掛け、自分の感情を素直に爆発させた歌詞、ロックンロールへの憧憬を感じさせる痛快なメロディとギターサウンドが印象的な楽曲。また、田嶋と安東瑞登（Vo/Gt）のダブルボーカルが初めて1曲の中で交じり合い、2人のダイナミックな掛け合いが聴きどころとなっている。

2月にリリースされたEP『希望の匂い』に引き続き、プロデュースは岩本岳士（QUATTRO）が担当している。

また、あわせて公開されたMVは、重厚感のある空間での演奏シーンを中心に、楽曲の持つエネルギーをそのまま映像へ落とし込んだ映像に。剥き出しのバンドサウンドが放つ熱量と、ラストにかけて広がっていく開放感を表現した作品に仕上がっている。

＜水平線 田嶋太一 コメント＞

“ロケンロー”および“rock ’n’ roll”という得体の知れないエネルギーを持った言葉の虜になって何年たったでしょうか。いまだにこの言葉の本当の意味はわからないし、多分この先も分からないと思います。分かってしまったら面白くないので。でもこの言葉を聞くとなんか大丈夫な気がする。この不思議な引力を持つ言葉のような、とにかく痛快な曲を作りたかったんです。何も考えなくていい、ただあっけらかんとした、ひたすらに気持ちのいい曲を。

（文＝リアルサウンド編集部）