■早期天候情報とは

【写真を見る】【早期天候情報】関東から西日本で「かなりの高温」か 5月下旬に「この時期としては10年に1度程度」の著しい高温の可能性 関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美 全国の天気を画像で 気象庁

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は２１日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■関東甲信地方は

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の気温は、向こう３日間程度は冷涼な空気の影響を受けやすいため低い日が多いでしょう。その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、５月２５日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■北陸地方は

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、５月２４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してく

ださい。

■東海地方は

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日も多いでしょう。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■近畿地方は

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日も多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■中国地方は

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、５月２４日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■四国地方は

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■九州北部地方（山口県を含む）は

高温に関する早期天候情報（九州北部地方（山口県を含む））

令和８年５月２１日１４時３０分

福岡管区気象台 発表

九州北部地方（山口県を含む） ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■九州南部・奄美地方は

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年５月２１日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

九州南部・奄美地方 ５月２７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．３℃以上



九州南部の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、かなり高い日が多い見込みです。奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、５月２７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、九州南部を中心に熱中症となりやすい状態が続きますので、健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより