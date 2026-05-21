【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは計算の道具
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の生活に深く根差してきたアイテム、人間関係や物事の調和を表す言葉、そして多くの実力者が一斉に登場する場面という、多彩な3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ばん
お□□い
□□いぶみ
ヒント：２つ以上の品物や衣服が同じデザインであること。そして、優れた実力を持つ者たちが一堂に会することを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「そろ」を入れると、次のようになります。
そろばん（算盤）
おそろい
そろいぶみ（そろい踏み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから親しまれている計算の道具、親しい間柄での統一感を表す表現、そして華やかな顔ぶれが一堂に会する様子を組み合わせました。共通する「そろ」という響きが、手先を動かす日常の作業から、人と人とのつながりを感じる場面、さらに活気あふれる舞台の演出まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の生活に深く根差してきたアイテム、人間関係や物事の調和を表す言葉、そして多くの実力者が一斉に登場する場面という、多彩な3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□い
□□いぶみ
ヒント：２つ以上の品物や衣服が同じデザインであること。そして、優れた実力を持つ者たちが一堂に会することを思い浮かべてみてください。
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正解：そろ正解は「そろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そろ」を入れると、次のようになります。
そろばん（算盤）
おそろい
そろいぶみ（そろい踏み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、古くから親しまれている計算の道具、親しい間柄での統一感を表す表現、そして華やかな顔ぶれが一堂に会する様子を組み合わせました。共通する「そろ」という響きが、手先を動かす日常の作業から、人と人とのつながりを感じる場面、さらに活気あふれる舞台の演出まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)