『俺たちの旅』51周年でもコンサート 中村雅俊、人気の秘けつは「こっちが聞きたい」
俳優の中村雅俊（75）、秋野太作（83）、田中健（75）が21日、東京・三鷹の武蔵野芸能劇場で行われた『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』の取材会に出席した。
【動画】中村雅俊＆秋野太作＆田中健＆岡田奈々ら『俺たちの旅』キャスト集結
伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応え、2026年10月29日に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫で『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を開催。今回は4人の出演に加え、秋野太作扮する“グズ六”の最愛の妻・紀子さん役を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を誇る上村香子のスペシャルゲスト出演も決定している。公演に先駆け、ドラマの舞台となった東京都武蔵野市で中村、秋野、田中、岡田、上村の5人が一堂に会した会見が行われた。
冒頭のあいさつで中村は「皆さん、ようこそおいでくださいました。本当にありがとうございました。コンサートをやっていたんですけど、またやるっていう話を聞いた時、皆さんも驚いたと思いますけど、こっちに座ってるこの4人、全員が驚きました」と明かし「それで次に出てきた疑問が『どうしてお客さんが来るんだろう？』という」と笑わせた。秋野太作は「どうもお集まりいただいてありがとうございます。昨年は映画を撮りまして。このコンサートがありまして。『俺たちの旅』づくし。引き続きまた今年もコンサートをやるなんて。もういい加減皆さまもお腹いっぱいなんじゃないかと思ってはいるんですけれども、再びこの秋にコンサートをやれる運びになりまして。私ども密かに喜んでおります」と語る。そして秋野は「いろいろございまして。ご承知の通り雅俊くんがちょっとへこんでおりますので励ましにお集まりいただけたらありがたいなと思っておるところでございまして。なるべく無理をしてでもお集まりいただければありがたいと思っております」と思いやり、中村は「ありがとうございす」と返した。田中健は「来年もまたできたらなと思ってます」と早くも期待すると、中村は「もうその話をしているの？」と笑った。『俺たちの旅』の主要キャストが集結。
50年経って、より一層の人気が高まる『俺たちの旅』。その秘けつを問われ、中村は「それは、こっちサイドが聞きたいぐらい」と笑いつつ「どうして、50年経ってコンサートをやるだけで集まってくれて、かつ完売という素晴らしい結果が生じている。なぜ、皆さんが『俺たちの旅』を愛してくれるのか、素朴な疑問。やっぱり分析すると、『俺たちの旅』は素晴らしい作品。クオリティが高い。撮影当時は、その意識はなかったですけど、皆さんが見ていく中で“青春モノの金字塔”と言われる理由が、そこにある。どれがどうこうじゃなく作品としてのクオリティ、内容のよさが50年経っても魅力として惹きつけた理由かな」と話していた。
【動画】中村雅俊＆秋野太作＆田中健＆岡田奈々ら『俺たちの旅』キャスト集結
伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応え、2026年10月29日に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫で『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を開催。今回は4人の出演に加え、秋野太作扮する“グズ六”の最愛の妻・紀子さん役を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を誇る上村香子のスペシャルゲスト出演も決定している。公演に先駆け、ドラマの舞台となった東京都武蔵野市で中村、秋野、田中、岡田、上村の5人が一堂に会した会見が行われた。
50年経って、より一層の人気が高まる『俺たちの旅』。その秘けつを問われ、中村は「それは、こっちサイドが聞きたいぐらい」と笑いつつ「どうして、50年経ってコンサートをやるだけで集まってくれて、かつ完売という素晴らしい結果が生じている。なぜ、皆さんが『俺たちの旅』を愛してくれるのか、素朴な疑問。やっぱり分析すると、『俺たちの旅』は素晴らしい作品。クオリティが高い。撮影当時は、その意識はなかったですけど、皆さんが見ていく中で“青春モノの金字塔”と言われる理由が、そこにある。どれがどうこうじゃなく作品としてのクオリティ、内容のよさが50年経っても魅力として惹きつけた理由かな」と話していた。