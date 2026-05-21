「渡る世間は鬼ばかり」「ありがとう」「肝っ玉かあさん」など、数多くのヒットドラマをＴＢＳから世に送り出してきたプロデューサー・演出家の石井ふく子（９９）の初期作を集めた「ＴＢＳレトロスペクティブ映画祭」が２２日から、東京都杉並区の映画館「Ｍｏｒｃ（モーク）阿佐ヶ谷」で始まる。

ドラマ界のレジェンドの来歴を大スクリーンで振り返ることができる貴重な機会だ。大阪、京都など全国４か所でも開催する。（田上拓明）

ＴＢＳ映画祭、初期作８点を

映画祭は、ＴＢＳが所蔵する貴重な作品をデジタル修復し、上映することを目的に２０２４年に始まり、今回で３回目。今回特集される石井は、ＴＢＳに入社する３年前の１９５８年に「東芝日曜劇場」（現・日曜劇場）のプロデューサーを引き受け、入社後も多くのヒット作を世に送り出し、ホームドラマというジャンルを確立した。石井は９月に１００歳を迎える。

映画祭を企画するＴＢＳの佐井大紀プロデューサー（３２）は、「僕たちの当たり前を作った人でありながら、ずっと変わり続けている。一番古典でありつつ、最先端なんです」と石井作品の魅力を語る。

膨大な石井の作品群の中から今回選んだのは、６５年前後の石井の初期作品８点。「愛と死をみつめて」（６４年）は、１０代で難病を患ったみち子（大空真弓）と、ひたむきに彼女を愛する大学生・実（山本学）の悲恋を描いた。脚本家・橋田寿賀子とコンビを組む原点とも呼べる名作だ。佐井は「余命モノの原点。本当に純粋な愛を描いていてすごい」と評価する。

「時間ですよ」（６５年）は銭湯を経営する女主人を森光子が演じた。生活保護など、現代にも通じる普遍的な社会問題や、女性の社会進出についても、すでに着目していることがうかがえる作品だ。後に名作シリーズとなった。

佐井の個人的なお気に入りは「女と味噌（みそ）汁」（６５年）。新宿の芸者（池内淳子）が、得意料理の味噌汁で周囲の人々を幸せにしていく。「ナチュラルな作風の中である瞬間にきゅっと緊張感が走る。平岩弓枝さんの脚本と池内さんの凜（りん）とした演技が好きです」。大林宣彦監督が後に映画化した福永武彦原作の「廃市」（６５年）なども並ぶ。

佐井は映画館でドラマを流す狙いを「日本が失ったお茶の間というものを、強制的に劇場空間に創り出せるのでは」と考えている。「たまにはどしっと座って大きいスクリーンで見てみる。すると『あ〜、ドラマっていいなあ』と思うはず。それだけは、確信を持って言えます」

映画祭の詳細は公式サイトへ。

「１００歳の軌跡」記録映画も

映画祭では、佐井が監督を務めた、石井の１００年の歩みをロングインタビューでひもといていくドキュメンタリー映画「石井ふく子 １００歳〜心のドラマの軌跡〜」も初上映される。創作の原点や名作の秘話にも触れられており、佐井は「ことわざや慣用句の（本当の）意味が、大人になって改めて分かることってあるじゃないですか。石井先生のインタビューにはそれが詰め込まれていて、とても幸福な時間でした」と振り返る。

タイトルは石井が「心のドラマ」という視点を大切にしていることから付けた。自身もドラマ制作部で活動するからこそ、インタビューを通じて学んだことがあるという。「人間の感情と感情のぶつかり合いをちゃんと作ることができれば、特異な設定や事件はなくてもドラマは作れる。それこそがドラマの本質だと思いました」