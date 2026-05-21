レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）初日（２１日、駒沢体育館）で、男子グレコローマンスタイル６３キロ級に出場した文田健一郎（ミキハウス）が決勝進出を決めた。

同６０キロ級でパリ五輪金メダルの文田にとって、約１年９か月ぶりの実戦。２年後のロサンゼルス五輪を見据える上で「いろんな大会とか、自分の目標とか、あとは今の実力を考えた」。非五輪階級とはいえ、盤石の戦いを披露した。

復帰戦を終えた文田は「もっとプレッシャーを感じるのかなと思っていたけど、落ち着いて、すごく周りのことも見ながら試合をコントロールできている」と充実の表情。「やっぱり試合にもう一度出る、試合のマットに立つのを目標にしていて、自分のパフォーマンスを出すということをテーマにしている」と展望を語った。

試合時の接触で顔を負傷。応急処置後の取材だったが「本当によくあるし、練習でも試合でもよくある。僕の過去の写真はテーピングをしていることが多くて、初心に帰っている感じがして、すごくいい」と満面の笑みを浮かべた。

決勝戦に向けては「やっぱり出るからには一番になりたい。どんな大会でも、どんな場面でも、どんな内容でも一番になりたい」と気合十分。最高の形で２年後へ弾みをつけることはできるか。