派手な快勝の裏で、ドジャース救援陣の安定感が際立っている。チームは２０日（日本時間２１日）、敵地ペトコ・パークでパドレスに４―０で快勝した。大谷翔平投手（３１）は初回先頭打者弾を放ち、投げては５回３安打無失点で４勝目。防御率を０・７３まで下げた。リアル二刀流の活躍で連勝を飾った一戦で、もう一つ強烈な存在感を示したのが、先発降板後もゼロを並べたブルペンだった。

米メディア「クラッチポインツ」は、ドジャース救援陣がエドウィン・ディアス投手（３２）を欠きながら２８イニング連続無失点を続けていると指摘した。１９９８年以来の球団最長で、ロサンゼルス移転後では３番目の長さという。前日１９日（同２０日）は５―４で逃げ切り、この日は完封リレー。連勝で３１勝１９敗とし、ナ・リーグ西地区首位を固めた。

今季からメッツを離れてＦＡ加入したディアスは、３年総額６９００万ドル（約１０９億７０００万円）の大型契約を結んだ大物守護神だった。ところが開幕直後から本調子を欠き、７試合で１勝０敗４セーブ、防御率１０・５０。右肘手術で長期離脱となり、終盤の設計図は早々に組み替えを迫られた。絶対的守護神として迎え入れられたはずの男がいなくても、ブルペンはむしろ鉄壁化している。

皮肉な構図だ。ブレイク・トライネン投手（３７）、アレックス・ベシア投手（３０）、タナー・スコット投手（３１）、ウィル・クライン投手（２６）らが役割を埋め、１９日の同戦ではクラインがメジャー初セーブ。２０日もエドガルド・エンリケス投手（２５）、トライネン、カイル・ハート投手（２８）、クラインが無失点リレーを完成させた。高額契約の主役がベンチ外にいる間に、脇役たちが勝ち筋を太くしている。

こうなると、巨額補強の意味まで問われる。もちろん１０月の短期決戦を見据えれば、実績あるディアスの存在価値は消えない。それでも現状だけを切り取れば「高額守護神抜きで十分ではないか」というファン心理が生まれても不思議ではない。大谷が試合を作り、名も売値も異なる救援陣がゼロを並べる。ドジャースの恐ろしさは、スター不在の穴さえ物語の燃料に変えてしまう層の厚さにある。