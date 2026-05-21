福岡県宗像市の男性が、マダニが媒介するウイルス感染症「SFTS」に感染したことが確認されました。「SFTS」の感染確認は、ことし県内では初めてで、福岡県などは対策を呼びかけています。

福岡県によりますと、宗像市の70代男性は、5月11日に発熱や関節痛、けん怠感などの症状が現れました。



18日になって下痢や意識混濁などで入院し、19日に福岡県保健環境研究所で遺伝子検査をした結果、マダニが持つウィルスによる「重症熱性血小板減少症候群＝SFTS」の感染が確認されました。





男性がどこでマダニにかまれたかは分かっていませんが、左足の太ももに2か所、右足の太ももに1か所かまれた痕が確認されています。マダニは、森林や草地などに多く生息するため、福岡県では、こうした場所に入る場合は、長袖の服を着るなど肌の露出を減らすよう呼びかけています。

感染症の原因にもなるマダニは、私たちの身近な場所にも潜んでいる恐れがあります。



九州大学でマダニを研究している藤田准教授によりますと、福岡は自然が近いことから、住宅地の公園などにもマダニが潜んでいる危険があるそうです。



また、マダニは日陰など日当たりの悪い場所を好むといいます。太陽の光が当たらない木陰や、草や木などの葉の裏側に隠れていることが多いということです。



また、ペットの犬や猫にマダニが付着し、家に持ち帰ってしまう可能性もあるため、気をつけてください。



続いて、マダニの対策についてです。



マダニはノミのように飛ぶことがないため、基本的に地面から付着するといいます。



そのため、半ズボンなど露出の多い服装は避け、長袖・長ズボンの着用が効果的だということです。特に、肌が露出しやすい足元にご注意ください。



また、虫よけスプレーをズボンの膝下から靴にかけて使用すると、より効果が期待できるということです。