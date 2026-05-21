日本野球機構(NPB)は21日の公示を発表。阪神は4選手を入れ替えました。

登録抹消されたのは茨木秀俊投手と石黒佑弥投手です。

茨木投手は前日の中日戦で初回、先頭に四球を与えると1アウト2塁のピンチで板山祐太郎選手に先制のタイムリーヒットを許し、1点を献上。2回にマラー投手にヒットを許すと、次打者に四球を与え1、2塁のピンチを背負います。ここで山本泰寛選手に、3ランホームランを被弾し序盤で一挙4失点。2回でマウンドを後にしました。6回から4番手で登板した石黒投手はマラー投手に痛恨の2ランホームランを許すと、7回には1アウト1・2塁からボスラー選手にレフトへのタイムリーを放たれ3失点目。

阪神は7点ビハインドの7回から打線が爆発し森下翔太選手のサヨナラホームランで勝利し、投手に黒星はつきませんでした。

1軍登録されたラグズデール投手とディベイニー選手がそろって今季初昇格です。

ラグズデール投手はファームで7先発、0勝2敗。防御率2.23としています。5日には敗れたものの7回105球の力投で2失点と好投していました。

ディベイニー選手はファームで34試合に出場し、打率.212、3本塁打、13打点を記録しています。