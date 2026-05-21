円谷プロが21日、公式サイトを更新。ユーエム株式会社との「ウルトラマンシリーズ」の日本国外における利用権に関する書面を公開した。

「ユーエム株式会社（以下『ユーエム社』といいます）を被告として提起しておりました、初期ウルトラマンシリーズの日本国外利用権に関する『利用権不存在確認請求事件』につきまして、2026年5月14日に、東京地方裁判所において、当社の主張が全面的に認められる勝訴判決（以下『本判決』といいます）が言い渡されましたので、お知らせいたします」と報告した。

円谷プロは過去四半世紀以上にわたり、タイ人実業家の故サンゲンチャイ・ソンポテ氏（後にユーエム社が継承）と「1976年書面」に基づく初期ウルトラマンシリーズ作品の日本国外における利用権を巡って対立。円谷プロは一貫して書面は偽造されたものであると主張し、世界各国で権利の確認を求める訴訟を展開してきた。

2014年にはユーエム社等に対して「1976年書面」に係る契約の解約通知を行い、2024年にはこの解約が有効でありユーエム社の日本国外における初期ウルトラマンシリーズ利用権が存在しないことの確認を求める訴訟を改めて提起していた。

今回の判決について「裁判所は、2014年7月10日に当社が行った解約通知は有効であり、76年書面に係る契約は、適法に終了していることを確認した上で、ユーエム社が日本国外で初期ウルトラマンシリーズ作品を利用する権利を持たないことを法的に確認しました」と記した。

今後の事業展開に関して「当社の主張が正当であることを確認した判決であり、当社は、今後も、『ウルトラマンシリーズ』の更なる発展に向けてグローバル展開を推進してまいる所存です」とコメント。「お取引先様、ご関係者様、ウルトラマンシリーズファンの皆様におかれましては、今後とも変わらぬご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。