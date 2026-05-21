「うちのカラス、シャワーしないと怒る上にドライヤーしないと怒るんだけど何なの？」



【写真】シャワー後にドライヤーしてもらうカラスのクロくん

こんなポストをされたのは、がーちゃんねる（※カラスの名前はクロです）（@gar64crow）さん。洗面台の縁にちょこんと止まり、ドライヤーの風を待っているかのようなカラスのクロくん。



動画では、シャワーからドライヤーまでを“当然の流れ”として求めている様子が映っており、その賢さと可愛らしさに驚きの声が寄せられました。



「賢すぎる…完全に理解してる」

「人間みたいで可愛い」

「ドライヤーまでセットなの笑う」

「うちの子より生活レベル高い」



カラスのお名前は「クロ」くん。今年で5歳のオスです。甘えん坊かつ我が強い性格だといいます。がーちゃんねるさんにお話を伺いました。



ーーいっしょに暮らし始めたきっかけは？



「自分が元々カラスが好きで、保護などを考えておりましたが、飼育可能な個体もいるとの事でペットとして飼う形になりました」



ーー「シャワーしないと怒る」とのことですが、最初にその行動に気づいたのは？



「当初は水浴び用の桶に水を張っていたのですが、シャワーのホースを引っ張って催促するようになりました」



ーーシャワーをしないと、どのように“怒る”のでしょうか？



「シャワーのホースを引っ張って『うー』と甘えたような、唸るような声を出したり『ちゃんとして』と言わんばかりにカーカーと鳴いて怒ります」



ーーシャワーからドライヤーまで、どのように行っているのでしょうか？



「風呂場までは私が連れていきますが、ある程度満足したらドライヤーの所まで自分で行きます、ドライヤーも満足したら自分で小屋に帰ります」



ーーシャワーやドライヤーを喜ぶ様子を初めて見たときは？



「自分でやらずに人を使うあたり、賢いけど面倒くさがりなんだなと思いました」



ーーこの“お風呂ルーティン”を楽しみにしているクロくんの魅力は？



「汚い・怖い・不吉といった印象が強いカラスですが、実際は綺麗好きで家族思いの可愛い部分も多々あります。嫌われ者ですが少し歩み寄ってあげてみてください！」



シャワーからドライヤーまでをしっかり“ルーティン化”しているクロくん。カラスの高い知能と人との関係性の深さが伝わってきますね。飼い主さんへの信頼と愛情の証が感じられます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）