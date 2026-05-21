北関東道へのアクセスも向上！ 渋滞解消でメリット大

栃木県が整備を進めてきた一般国道408号真岡南バイパスが、2026年7月11日の午後3時に供用を開始します。

このバイパス整備事業は、2014年度から着手されており、全体延長は3.5km、総事業費は約140億円に上る大規模なプロジェクトです。

【画像】一般国道408号「真岡南バイパス」の概要を画像でみる

今回供用開始となる真岡南バイパスは、都市計画道路である「鬼怒テクノ通り」の一部を構成する重要な路線です。

鬼怒テクノ通りは総延長14.1kmに及ぶ広域道路であり、南から順に真岡南バイパス、真岡バイパス、真岡北バイパス、そして真岡宇都宮バイパスという4つのバイパス群によって形成されています。

この路線は、県の「とちぎ未来創造プラン」において「スカイコリドール」に位置づけられています。スカイコリドールとは、成田国際空港、つくば、そして福島空港を介して、産業、文化、観光、科学技術などの国境を越えた多彩な交流が展開する軸を指しています。

さらに、これらのバイパスは、常磐自動車道の谷和原インターチェンジと東北縦貫自動車道の矢板インターチェンジを結ぶ、延長約100kmの地域高規格道路「常総・宇都宮東部連絡道路」の主要区間でもあります。

栃木県の「県土づくりプラン2021」においても、本県の成長を支える広域道路ネットワークの充実と強化を図るための重点施策として、これら高規格道路の整備が推進されています。

本路線が通過する鬼怒川左岸地域には、真岡工業団地をはじめとする県内屈指の産業集積地が連なっています。

この地域では大型車の交通量も非常に多く、本県の産業活動を支える重要な路線である一方で、現道は道路幅員が狭く、朝夕の通勤時間帯を中心として各所で慢性的な交通渋滞や交通事故が多発しているという深刻な課題がありました。

このような交通集中を適切に分散させ、交通の円滑化と安全性の向上を図るために、4車線化および主要交差点の立体化を目指したバイパス整備が進められてきました。

整備の歩みとして、まずは整備効果を早期に発現させるため、2021年3月20日に暫定2車線での供用が開始されました。

その後も完成4車線化に向けた工事が継続され、2023年2月9日には、国道294号から北関東自動車道交差付近までの2.1km区間が先行して完成4車線で供用を開始しました。

そしてこの度、2026年7月11日をもって、真岡南バイパスの全体区間が供用開始となる運びです。

本バイパスの完成により、広域的な道路ネットワーク機能が強化され、多方面での波及効果が期待されています。

最も直接的な効果として、沿線の工業団地から北関東自動車道の真岡インターチェンジへのアクセスが飛躍的に向上します。

今までは実測で約13分、距離にして約6.0kmかかっていた周辺の真岡第四工業団地や大和田産業団地からの所要時間が、バイパスの利用によって距離約5.9kmとなり、推定で約8分へと短縮されます。

これによって鬼怒川左岸地域に集積する工業団地への輸送効率が向上し、物流の円滑化を通じた地域経済や産業活動のさらなる発展に大きく寄与します。

また、通過交通が新しいバイパスへ分散することによって慢性的な交通渋滞が解消され、周辺道路を含めた円滑で安全な道路交通が確保されるようになります。

交通が分散・円滑化されることで、緊急時の代替ルートとしての機能も高まり、災害に強い強靭な道路ネットワークが形成されるという防災面でのメリットも期待されています。