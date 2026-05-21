“シティターボ風”デカールが懐かしい！

ホンダは2026年5月21日、新型の小型EV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を発表しました。翌22日に発売されます。

スーパーワンは、軽ワゴン「N-ONE e：」のプラットフォームをベースにしながら、日常の移動を刺激的な体験へと進化させることを目指した新型EVの4人乗りスポーツモデル。

【画像】これが新型「スーパーワン」純正アクセサリーです！ 画像を見る！（30枚以上）

グランドコンセプトに「e： Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」を掲げるスーパーワンは、トレッドを40mm拡げてワイドタイヤを包み込むブリスターフェンダーを採用することで、ロー＆ワイドな戦闘的スタイルと優れたハンドリング性能を実現しました。

さらに小型EVクラス最軽量となる1090kgの車両重量を達成。旋回時や高速走行時でも安定感のある走りを披露します。

また、EVでありながら“エンジン車”のような操縦感覚を味わえる点も新型スーパーワンの大きな特徴です。

専用開発の「BOOSTモード」では、最大出力を通常モードの47kWから70kWへと一気に拡大。これに有段変速機のようなギアチェンジ感が得られる7段変速の仮想有段シフト制御と、仮想エンジンサウンドを響かせる「アクティブサウンドコントロール」が連動することで、五感に響くスポーティな走りを楽しめます。

ドライブモードはECONからBOOSTまで5段階が用意され、「CITYモード」ではアクセルペダルのみで完全停車まで行えるシングルペダルコントロールが可能です。

航続距離はWLTCモードで274kmを達成しており、充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分です。

スーパーワンの価格（消費税込、以下同）は339万200円です。

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スーパーワンの誕生に合わせ、ホンダ車のパーツ類を手掛けるホンダアクセスから、個性をさらに引き立てる純正アクセサリーが2026年5月22日に発売されます。

なかでも最大の注目は、1983年に発売され「ブルドッグ」の愛称で親しまれた「シティターボII」から着想を得たエクステリアコーディネート「BULLDOG STYLE（ブルドッグ スタイル）」の提案です。

「デカール BULLDOG」「テールゲートスポイラー」「LEDフォグライト バイカラー」「15インチアルミホイール ME-027」「ブラックエンブレム」を組み合わせることで、令和の最新EVにクラシックかつ力強い個性を与えることができます。

そのほかにも、スタイリングにアクセントを加える「デカール センターストライプ」や、アルミ製の「スポーツペダル」といったスポーティなアイテムが用意されました。

さらに、快適なEVライフや災害時の備えとして頼もしい充給電アイテムも充実しています。

一般的な200Vコンセントに対応した充電ケーブルに加え、6kW充電に対応する「普通充電器（Honda EV Charger）」をラインナップ。さらに、スーパーワンのバッテリーを家庭用蓄電池として活用でき、最大出力5.9kWの放電機能を備えた「V2H 充放電器（Honda V2H Stand）」も新たに設定されました。

また、アウトドアや緊急時に車から簡単に電気を取り出せるAC外部給電器「Honda Power Supply Connector」を使用すれば、最大1500Wまでの電気製品が外出先でも利用可能となります。

ブルドッグ スタイルを構成するアイテムの価格は、デカール BULLDOGが2万3100円、テールゲートスポイラーが7万7000円、LEDフォグライトが8万2500円、アルミホイール ME-027が3万800円／1本、ブラックエンブレムが2万2000円です。