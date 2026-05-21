SUPER★DRAGONの新曲「Call Me Asap」が、TVアニメ『神の雫』第2クールのオープニングテーマに起用される。

（関連：【画像あり】SUPER★DRAGON、メジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』ジャケット各種）

同楽曲は、7月15日リリースのメジャー6thシングル『Call Me Asap / NUMBER』に収録され、6月8日に先行配信リリース。1月リリースの「Break off」、4月リリースで今作の両A面シングルにも収録される「NUMBER」に続き、3クール連続でのTVアニメタイアップソング起用となる。

あわせて、同シングルの通常盤A／B、メンバー盤9種のジャケット写真も一挙に公開された。先日公開されたアーティスト写真の世界観を踏襲した、シックかつレトロフューチャーなビジュアルに仕上がっている。

さらに、今作を携えた5都市13会場を巡るリリースイベントの開催も決定。宮城、神奈川、愛知、福岡の4都市では、ライブハウスで行われる抽選招待制のスペシャルライブも開催される。

なおSUPER★DRAGONは、9月に毎年恒例のイベント『DRA FES 2026』を東京と大阪で開催予定だ。

＜SUPER★DRAGON 池田彪馬 コメント＞

この度『神の雫』第2クールのオープニングテーマを担当させていただくことになり、非常に光栄に思います。この歴史ある素敵な作品に、僕たちの音楽が重なる瞬間が今からとても楽しみです。自分たちとしても、アニメの世界観を意識しつつ新たなサウンド感にも挑戦しているので、ぜひ作品と楽曲どちらも併せて楽しんでいただきたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）