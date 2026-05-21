女子アナが「出発は3時」「夜中！！」と戸惑いながらの早朝ゴルフへ！ 結果は「朝焼けが綺麗で感動レベル」とその魅力にどっぷり
フリーアナウンサーの望月理恵が自身のインスタグラムを更新。仕事関係者からの誘いを受け、早朝ゴルフを楽しんできたことを投稿した。
【動画】読みは完璧！ あと一転がりに泣いた望月理恵のパッティング
「なんと千葉のコースでスタートが4時55分」「そうなると、、、何時に家を出発すればいいんですか！？」と戸惑う望月。「結果、出発は3時でした」「夜中！！笑笑」と、もはや「早朝」とは言えない時間になってしまった。「こんな早いスタートのゴルフは初めて」とのことだったが、「朝焼けが綺麗で感動レベル」「スループレーでサクサク」「お昼過ぎには帰宅していて時間が有効に使える！！」と良いことを列挙。投稿でも美しい朝焼けの写真を3枚。さらにフックラインを完璧に読み切ったものの、あと一転がりが足りずにカップインを逃してしまったパッティングの動画を公開した。早朝ゴルフを満喫した望月は「帰ってきて夜まで爆睡でしたけど、、笑」と正直に明かしたが、同伴プレーヤーたちはラウンド後に仕事に行ったそうで、「ゴルフ好き恐るべし」と驚きの声を上げていた。そして最後に早朝ゴルフについて「これからの暑い時期もいいですよね」「また朝焼け見に行きたいな〜」と、早くもその魅力にハマりかけていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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