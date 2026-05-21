41歳「あいのり」桃、裸眼→まつエク→カラコン“目元比較ショット”「歳とって白目が濁ってきた…笑」
恋愛バラエティー『あいのり』出演で知られるブロガーの桃（41）が20日、自身のブログを更新。裸眼からまつ毛エクステ、さらにカラコン装着後までの目元比較ショットを公開し、自身の“裸眼コンプレックス”について率直な思いを明かした。
【写真】まつエク＆カラコンを装着した桃の目元
桃は「桃クロよっこで韓国！可愛くて、羨ましい。」と題したブログで、同番組元メンバーのクロ、よっこと韓国を訪れたことを報告。空港や機内で撮影した3ショットを掲載し、「今回の韓国はよっこ＆クロちゃんと3人で」とつづった。
旅には「VIVEL」のドバイチョコを持参したといい、「2人は買ってなかったから食べさせたくて」「本当、激うま！！！」とテンション高く紹介した。
その一方で、機内での“目元事情”も告白。「飛行機にのるとめちゃくちゃ目が乾燥するから、カラコン入れるのは飛行機降りてから」と説明し、裸眼ショットを公開した。さらに「2人は裸眼なのに、可愛いくて、いいなぁ。本当に、小さいよね。あと、歳とって白目が濁ってきた…笑」と、自身の目元へのコンプレックスも打ち明けた。
続けて、「でも、まつ毛は昨日つけたてで元気！！！」と、まつ毛エクステ装着前後の比較写真も披露。「これが、こうなるからね！！」「本当まつ毛ひとつで雰囲気変わるのすごい！！」と変化に驚く様子を見せた。韓国到着後にはカラコン装着後の姿も公開し、「やっぱ全然違うよねーーーー」とコメント。裸眼から華やかな目元へ変化したビフォーアフターを紹介した。
また、韓国スキンケアブランド「SAM'U」とのコラボ商品についても触れ、「リアルタイムランキングで1位になりました」と報告。「コメント読んでたらリピーターも多くて本当に嬉しい！！！」と感謝をつづり、今後のポップアップストアへの期待も寄せた。
この投稿にファンからは「裸眼の桃ちゃん かわいいよ」「カラコンの桃ちゃんも裸眼の桃ちゃんもどっちも好き」「みんなそれぞれ違ってカワイイ」「可愛いんだから自信持って〜」「お顔が可愛いから何でもOK」「一番可愛いし優しさが溢れてますよ〜」などの声が寄せられている。
【写真】まつエク＆カラコンを装着した桃の目元
桃は「桃クロよっこで韓国！可愛くて、羨ましい。」と題したブログで、同番組元メンバーのクロ、よっこと韓国を訪れたことを報告。空港や機内で撮影した3ショットを掲載し、「今回の韓国はよっこ＆クロちゃんと3人で」とつづった。
その一方で、機内での“目元事情”も告白。「飛行機にのるとめちゃくちゃ目が乾燥するから、カラコン入れるのは飛行機降りてから」と説明し、裸眼ショットを公開した。さらに「2人は裸眼なのに、可愛いくて、いいなぁ。本当に、小さいよね。あと、歳とって白目が濁ってきた…笑」と、自身の目元へのコンプレックスも打ち明けた。
続けて、「でも、まつ毛は昨日つけたてで元気！！！」と、まつ毛エクステ装着前後の比較写真も披露。「これが、こうなるからね！！」「本当まつ毛ひとつで雰囲気変わるのすごい！！」と変化に驚く様子を見せた。韓国到着後にはカラコン装着後の姿も公開し、「やっぱ全然違うよねーーーー」とコメント。裸眼から華やかな目元へ変化したビフォーアフターを紹介した。
また、韓国スキンケアブランド「SAM'U」とのコラボ商品についても触れ、「リアルタイムランキングで1位になりました」と報告。「コメント読んでたらリピーターも多くて本当に嬉しい！！！」と感謝をつづり、今後のポップアップストアへの期待も寄せた。
この投稿にファンからは「裸眼の桃ちゃん かわいいよ」「カラコンの桃ちゃんも裸眼の桃ちゃんもどっちも好き」「みんなそれぞれ違ってカワイイ」「可愛いんだから自信持って〜」「お顔が可愛いから何でもOK」「一番可愛いし優しさが溢れてますよ〜」などの声が寄せられている。