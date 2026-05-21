韓国の５人組男性グループ・超新星が２１日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で１１枚目のミニアルバム「Ｉｃｈｉｇｏ Ｉｃｈｉｅ」のリリースイベントを開催し、リード曲の「ＨＯＴ」と「ＫＥＥＰ ＳＨＩＮＩＮＧ」のパフォーマンスを披露した。

今作は、日本デビュー１７周年を記念した１枚だとし、リーダーのユナクはアルバムタイトルについて「こんなに長く活動できるのは『一期一会』のファンの皆さんのおかげという、感謝の気持ちを込めた」と伝え、アイドルの聖地へ詰めかけた千人のファンを熱くした。

久しぶりに日本のファンを前にパフォーマンスを行ったジヒョクは「久しぶりでドキドキした」と振り返り、ソンジェは「デビューした時もこの場所に立った思い出の場所。再び立ててうれしくて胸がいっぱい」と感激の表情を見せ、グァンスは「リハーサルしていた時は人が少なくて、ユナクが真顔になって心配していた。でもイベントが始まったら、たくさんの人が集まってくれていて、ありがとうございます」と頭を下げていた。

デビュー当時について聞かれたゴニルは「僕らは日韓が活動のメインだったけど、今は世界に広がっている。うらやましくもあるけど、韓国文化を広げたパワーのひとつとして貢献できたのかな」と述懐した。