J1京都は21日、双方合意の上、今季限りで契約を解除するチョウ貴裁監督が23日開催のリーグ長崎戦（サンガS）をもって退任すると発表した。城陽市内のサンガタウンで取材に応じたチョウ貴裁監督は残り3試合という当初の予定を前倒しして次戦をラストゲームとした真意について、指揮官としての矜持と葛藤を明かした。

「正直、7、8割の力で何となく準備をして試合に臨むことは簡単だったし、それでやることはできました。でも、そこで得る勝ち負けは選手にとって、僕にとっても何の意味があるのかな、と」

本来はプレーオフを含めたシーズン終了まで指揮を執るはずだったが、前節・広島戦で大敗。「当たり前ですが、人間は心で動く生き物。頭で分かっていても体が動かないことはたくさんあるのだと認識できました。自分の存在がチームの停滞感を生んでいるということも同時に感じました。その中でチームにとって一番良い選択、自分ができるものは何なのかということで結論を出した。今はスッキリしているというか、これで良かったと思います」。試合後に強化部と話し合いの場を持ち、20日に選手たちには“ラストタクト”を伝えたという。

5年半という長期政権。「サッカーに興味を持った人や初めてスタジアムに来た人が、どれくらい興行を面白いと思ってもらえるか。サンガスタジアムのライバルには（観光名所の）京都という街があります。その中で雨の日も風の日もサンガスタジアムを選んでもらうには“面白い”と思われる要素がないといけない」と思いながらチームを作ってきた。そして切り替えの速さや湧き出るような攻守のアグレッシブさなど築き上げたサンガスタイルへの自負はある。「足りない部分はまだありますが、そういう文化は間違いなくサンガスタイルとして、見ている人たちに浸透したと思います」と最後の一戦を集大成にする覚悟を示した。

「自分は全く飾らず、嘘偽りなくやってきた。最後の日までしっかり準備をして、本当の姿を見せられるように頑張っていきたい」

5年半の全てを注ぎ込み、京都の未来につながる白星でフィナーレを飾る。