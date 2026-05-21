鳥栖市で「キッズ整備士体験」開催。ENEOSウイングが最新工場で子ども向けイベント
ENEOSウイングは5月23日、子どもたちを対象とした整備士体験イベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」を、「鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場」(佐賀県鳥栖市）で開催する。
過去開催の様子
同イベントは、ガソリンスタンドにおいても透明性の高い整備が行われていることを広く知ってもらうために実施する。会場では、1家族につきスタッフ1名が専属でアテンド。子どもたちは整備士用の本格的な「つなぎ」と「キャップ」を着用し、最新の整備工場について楽しみながら学ぶことができる
体験できるメニューは、「車の点検・整備体験」「ホイールナット緩み点検体験」「洗車体験」「塗装体験」、安全走行を支える最新鋭のテクノロジーが詰まった「最新設備」の見学など。つなぎ姿のまま、整備士になりきって特別な1枚を収められる記念撮影も実施する。
過去開催の様子
すべての体験を終了すると、ポップコーンをプレゼント。さらに、アンケート回答で景品が当たるハズレ無しの抽選会にも参加できる。
過去開催の様子
同イベントは、ガソリンスタンドにおいても透明性の高い整備が行われていることを広く知ってもらうために実施する。会場では、1家族につきスタッフ1名が専属でアテンド。子どもたちは整備士用の本格的な「つなぎ」と「キャップ」を着用し、最新の整備工場について楽しみながら学ぶことができる
過去開催の様子
すべての体験を終了すると、ポップコーンをプレゼント。さらに、アンケート回答で景品が当たるハズレ無しの抽選会にも参加できる。