元「ZIP！」リポーター團遥香、美ボディ際立つタイトノースリ姿「スタイル抜群」「ヘルシーで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの團遥香が5月20日、自身のInstagramを更新。タイトなノースリーブニットを身に着けた姿を公開した。
【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「大人の透明感」素肌輝くぴったりノースリ姿
團は「私服さん。もうすぐ大好きな夏、嬉しい〜」とつづり、街角でのソロショットを複数枚投稿。オフホワイトの体にぴったりとしたノースリーブに、夏らしい素材の黒のパンツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした肩のラインと、美しい腕がのぞいている。
この投稿には「スタイル抜群」「メリハリボディ憧れる」「ヘルシーで素敵」「肩のラインがすごく綺麗」「夏スタイルたくさん見たい」「大人の透明感」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
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【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「大人の透明感」素肌輝くぴったりノースリ姿
◆團遥香、ノースリコーデ公開
團は「私服さん。もうすぐ大好きな夏、嬉しい〜」とつづり、街角でのソロショットを複数枚投稿。オフホワイトの体にぴったりとしたノースリーブに、夏らしい素材の黒のパンツを合わせたコーディネートで、ほっそりとした肩のラインと、美しい腕がのぞいている。
◆團遥香の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「メリハリボディ憧れる」「ヘルシーで素敵」「肩のラインがすごく綺麗」「夏スタイルたくさん見たい」「大人の透明感」などといった声が寄せられている。
團は2020年まで日本テレビ系朝の情報番組「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）のリポーターをつとめ、2024年1月にプロバスケットボール選手の原修太選手との結婚を発表。同年6月2日の自身の誕生日に「少し前に家族が増えました事をご報告させて頂きます」と長女の出産を報告している。祖父は有名作曲家の團伊玖磨氏、父は有名建築家の團紀彦氏。（modelpress編集部）
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