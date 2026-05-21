◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第１日（２１日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

プロ３年目の岡田晃平（フリー）が１イーグル、７バーディー、２ボギーの７アンダー６５をマークし、ツアー初優勝へ好スタートを切った。高知県出身の２４歳は「前半でもったいないボギーを２個打ってしまった。もうちょと伸ばせたかなと思う」と悔しげだった。

後半６番パー５。残り２７０ヤードの第２打を３番ウッドでピン右奧３メートルに運び、沈めてイーグルを奪った。８番パー３はグリーン右からチップイン、９番は７７ヤードの第２打を２メートル半につけて連続バーディーで締めた。ドライバーのシャフトを０・５インチ短くし、４５・５インチのものを水曜に試して投入した。「ミート率も良くなったし、スピン量も良くなった。今のところ真っすぐ飛んでいる」と手応えを感じている。

開幕前日の２０日の練習グリーンで、ツアー通算２０勝の谷口徹が近づいてきた。昨年限りで第一線を退いた５８歳は「過去１０年の優勝者」の権利を行使し出場しており、今週も若手に積極的に声をかけてくれている。「全然お前勝てないな。そんなにうまいのに」。ズバリと言われた。もちろんそれだけでは終わらない。パッティングの名手は助言をくれた。「カップの向こう側、カップの壁に当てるようなイメージで打ってみるといいよ」。ジャストタッチ狙いから意識を変えてみたところ、いいパットが決まった。後半９の計２２パットで初日を終えた。

メンタル面でも金言をさずかった。「どういう気持ちで試合に出ていますか？」と質問をぶつけた際のことだった。「常に勝つ気でいっている。それは松山（英樹）もそうやろ。最後は気合と根性や」。これまでは４日間を戦うなかでのメンタルのペース配分を難しく感じていた。午前３時４５分に起床し、すぐにスイッチを入れた。「今日やるぞ」。「強い人は気持ちも強い。改めて谷口さんにお礼を言いたい。勉強になった」と感謝した。

同学年の杉浦悠太は日本で４勝を挙げ、今季から米下部ツアーに参戦している。昨秋のバンテリン東海クラシックでの下家秀琉のツアー初優勝も「刺激になった」と明かした。好位置で残り３日へ向かう。「スコアより、『勝つ』っていう気持ちをもってやりたい。あとからスコアはついてくると思うので」。メジャーで悲願の初優勝をつかみ取る。（高木 恵）