パズドラ『コナン』22日からコラボ決定！萩原千速・京極真・世良真純など新登場
パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』（パズドラ）』とアニメ『名探偵コナン』がコラボレーションすることが決定した。22日より実施され、今回のコラボでは「萩原千速」や「京極真」、「世良真純」、「羽田秀吉」などが新たに登場し、「江戸川コナン＆灰原哀」や「工藤優作＆工藤有希子」など、セットで描かれたキャラクターもコラボガチャのラインナップに追加される。
【画像】灰原哀との2ショット！パズドラ『コナン』ガチャのイラスト
コラボダンジョンには、新たな称号「刑事」が手に入る「称号チャレンジ！」をはじめ、降臨ダンジョン「犯人降臨！」、高難易度の「名探偵コナンコロシアム！」など、アニメ『名探偵コナン』の世界観を彷彿とさせる、さまざまな種類を用意。称号以外にも、クリアすることで対応する報酬がそれぞれ獲得できる。
また、対象のコラボキャラクターを初めて入手した際には、コラボ期間中でのみ入手可能なきせかえドロップやコラボキャラクターをパワーアップさせる特別なバッジなどを解放することができる。
期間中に販売される対象の魔法石セットを購入すると、ゲーム内BGMをTVアニメ『名探偵コナン』の楽曲に変更できるBGMのセットをおまけとして手に入れることが可能。入手したお好みのドロップやBGM、称号やバッジを設定してアニメ『名探偵コナン』コラボを堪能できる。
【画像】灰原哀との2ショット！パズドラ『コナン』ガチャのイラスト
コラボダンジョンには、新たな称号「刑事」が手に入る「称号チャレンジ！」をはじめ、降臨ダンジョン「犯人降臨！」、高難易度の「名探偵コナンコロシアム！」など、アニメ『名探偵コナン』の世界観を彷彿とさせる、さまざまな種類を用意。称号以外にも、クリアすることで対応する報酬がそれぞれ獲得できる。
期間中に販売される対象の魔法石セットを購入すると、ゲーム内BGMをTVアニメ『名探偵コナン』の楽曲に変更できるBGMのセットをおまけとして手に入れることが可能。入手したお好みのドロップやBGM、称号やバッジを設定してアニメ『名探偵コナン』コラボを堪能できる。