ケンドーコバヤシが再会した人物に驚がく 生放送で番組降板を直訴したタレント アンガールズ田中「ヒリつくっていうか、震えてた」
お笑い芸人のケンドーコバヤシが、20日放送のMBSラジオ『アッパレやってまーす！水曜日』（毎週水曜 後10：00）に出演。同番組の降板を直訴し、騒動となったタレントと再会したことを報告した。
【写真】今年から俳優業にも復帰…「すごい大人になってた」タレント
放送では、コンサートのため、柏木由紀が欠席。4人で届けることになり、ケンコバが「きょう一人足りへんねんから、小倉ゆうかちゃん呼んだら良かったね」とコメント。続けて「こないだ会ったのよ」と明かし、アンガールズ（山根良顕、田中卓志）らを驚がくさせた。
仕事場で会ったそうで「近くにいて、あいさつに来てくれて」と言い、「『また一からやりますんで』って。『皆さんにも本当にすいませんでした、とお伝えください』と」と小倉からの言葉を伝えた。
小倉は2020年7月に同番組の生放送中に「辞めさせてください」と直訴。翌8月に降板が決定した。21年には「小倉優香」から「小倉ゆうか」に改名した。
その現場に居合わせていたアンガールズ。ケンコバから「もう田中さんをヒリつかせるようなマネはいたしません」とイジられると田中は「ヒリつくっていうか、震えてた」と回想し、笑いをさそった。
「あったらそういう感じでしゃべれるのが1番ですから」と言う田中に、ケンコバは「あれから何年も経ってるからね。すごい大人になってたよ」と話していた。
【写真】今年から俳優業にも復帰…「すごい大人になってた」タレント
放送では、コンサートのため、柏木由紀が欠席。4人で届けることになり、ケンコバが「きょう一人足りへんねんから、小倉ゆうかちゃん呼んだら良かったね」とコメント。続けて「こないだ会ったのよ」と明かし、アンガールズ（山根良顕、田中卓志）らを驚がくさせた。
小倉は2020年7月に同番組の生放送中に「辞めさせてください」と直訴。翌8月に降板が決定した。21年には「小倉優香」から「小倉ゆうか」に改名した。
その現場に居合わせていたアンガールズ。ケンコバから「もう田中さんをヒリつかせるようなマネはいたしません」とイジられると田中は「ヒリつくっていうか、震えてた」と回想し、笑いをさそった。
「あったらそういう感じでしゃべれるのが1番ですから」と言う田中に、ケンコバは「あれから何年も経ってるからね。すごい大人になってたよ」と話していた。