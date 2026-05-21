安東弘樹、20歳で手に入れた人生初愛車はホンダ“名車”「5年落ちの中古で…」
タレントの若槻千夏が21日、都内で行われたHonda（ホンダ）新型EV『Super-One』発表会に登壇し、司会でフリーアナウンサーの安東弘樹とともにトークセッションを展開。安東は自身の初愛車に言及した。
【写真】懐かしくもあり、今見てもかっこいい…安東の愛車だったホンダ『シティターボ2』
発表会では、ホンダの新型EV『Super-ONE』に言及。同車は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EVとして、あす22日に発売を開始。全国メーカー希望小売価格は339万200円としている。
同車の開発担当者から「1983年に発売された『シティターボ2』（通称ブルドック）の元気ですごいキビキビ走るような商品性のところから、たくさんインスピレーションを受けて、現代化した開発を行いました」という話を聞くと、若槻は「私が1984年生まれなので、親近感がすごく湧くのと…あと安東さんが先ほど打ち合わせでもおっしゃっていましたけど、20歳の時に初めて買った車なんですよね？」とナイスパス。
安東は「良いパスをありがとうございます」と若槻に礼を述べ、「そうなんです。僕が1983年式（生まれた）“ブルドッグ”シティターボを、5年落ちの中古で88年に買ったのが、僕の人生初の愛車。それもあって、ここで司会をやっているという…」と感慨深く説明。
続けて「やっぱりその時はエクステリアに惚れて、この“ブリスターフェンダー”っていう。こう、グァっとこう構えた…獲物を捕まえる前に構えるようなデザインに一目惚れして。もう信号待ちでね、いかに隣に高級外車が止まろうが、『かわいそうこの人、“ブルドックじゃなくて”』と思うくらい好きだった」と、初代“愛車”への愛を熱く語った。
さらに安東は、「自分が20歳の時にこの車を持っていたんですけど…速いのよ、車が。ターボ2、インタークーラー内臓ってそういうCMが流れていて」と紹介。「僕はね、制限速度を守って、ヤビツ峠というところをよく走ってたんですけども…」と若かりしときの、愛車との思い出を振り返っていた。
【写真】懐かしくもあり、今見てもかっこいい…安東の愛車だったホンダ『シティターボ2』
発表会では、ホンダの新型EV『Super-ONE』に言及。同車は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、「N-ONE e:」をベースに全幅を拡大した専用シャシーや、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けにより、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EVとして、あす22日に発売を開始。全国メーカー希望小売価格は339万200円としている。
安東は「良いパスをありがとうございます」と若槻に礼を述べ、「そうなんです。僕が1983年式（生まれた）“ブルドッグ”シティターボを、5年落ちの中古で88年に買ったのが、僕の人生初の愛車。それもあって、ここで司会をやっているという…」と感慨深く説明。
続けて「やっぱりその時はエクステリアに惚れて、この“ブリスターフェンダー”っていう。こう、グァっとこう構えた…獲物を捕まえる前に構えるようなデザインに一目惚れして。もう信号待ちでね、いかに隣に高級外車が止まろうが、『かわいそうこの人、“ブルドックじゃなくて”』と思うくらい好きだった」と、初代“愛車”への愛を熱く語った。
さらに安東は、「自分が20歳の時にこの車を持っていたんですけど…速いのよ、車が。ターボ2、インタークーラー内臓ってそういうCMが流れていて」と紹介。「僕はね、制限速度を守って、ヤビツ峠というところをよく走ってたんですけども…」と若かりしときの、愛車との思い出を振り返っていた。