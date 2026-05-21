勉強しなかった中学生の息子が自ら勉強を始めた「きっかけ」が話題になっている。

【映像】息子が自ら勉強するように!?親が与えるべきもの

投稿したのは、深爪さん（@fukazume_taro）。高校受験を控える中学生の息子に、「目先の未来ではなく、将来どういう姿になりたいか」「それを逆算して今何をすべきか」を考えさせたという投稿主。すると、勉強しなかった息子が自ら勉強するようになったという出来事をXに投稿した。この出来事で投稿主は、「親が与えるべきは、教材ではなく、将来のビジョン」なのかもしれないと考えたそうだ。

「親が与えるべきは、将来のビジョン」息子を変えた“きっかけ”

投稿を見た人からは「これは本当だと思う」「勉強って、内容より何のためにやるかが見えた瞬間に変わりますよね」「将来の夢を見つけてあげることが、ベストな教材なのかも」「ビジョンを示して、皆を巻き込める人が最強」などの声が寄せられている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿主を取材。「今までは、こちらが声掛けしないと何もしない子でしたが、自ら課題をこなすようになりました。勉強時間も、ほぼゼロから一日1時間くらいするようになりました。声掛けせずに、勉強するようになったことは衝撃でした」とコメントしている。

将来の選択肢やビジョンの示し方は？という質問には、「なりたい未来、なりたい人みたいなのは誰にでもあると思うので、その未来・その人に近づくにはどうすればいいのかを逆算していく感じです」と話している。 （『わたしとニュース』より）