今田美桜、カジュアルフェミニンな秋の装い 渡辺翔太の舞台裏に迫ったインタビューも
俳優の今田美桜が、20日発売の『フィガロジャポン』7月号（CEメディアハウス）表紙に登場。「いま、すぐ、キレイ。」をテーマに、いまを気持ちよく、キレイで過ごすための美容を特集する。
【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜
表紙カットでは、ミュウミュウのアイテムを身にまとい粋な眼差しをみせる今田。カジュアルさのなかに遊び心を宿した腹チラファッションで秋の装いを表現する。
さらに好評企画「FIGARO HOMME 彼との瞬間」には、9人組グループSnow Manの渡辺翔太にフォーカスし、渡辺の舞台裏に迫ったインタビューが掲載される。
【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜
表紙カットでは、ミュウミュウのアイテムを身にまとい粋な眼差しをみせる今田。カジュアルさのなかに遊び心を宿した腹チラファッションで秋の装いを表現する。
さらに好評企画「FIGARO HOMME 彼との瞬間」には、9人組グループSnow Manの渡辺翔太にフォーカスし、渡辺の舞台裏に迫ったインタビューが掲載される。