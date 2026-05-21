女優で歌手の大竹しのぶ（68）が20日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。長女のタレント・IMALU（36）の映画初挑戦時を振り返る場面があった。

「今、あなたの心に届けたい歌詞」を紹介する「言の葉種（ぐさ）」のコーナーで、2011年の楽曲、FUNKY MONKEY BΛBY'S「ランウェイ☆ビート」を紹介した。

大竹は「『ランウェイ☆ビート』は、実は娘が出ている映画の主題歌で、初めて映画出演をして、慣れない映画で毎日緊張しながら撮影していまして」と回顧。「出来上がった時がちょうど震災が起きて、公開もなかなかできない状態だったんですよね。凄い一生懸命みんなで作った映画が大々的に公開することができなかったところもありまして」と振り返った。

「こんな素敵な歌が主題歌だったんだなって、改めて今聴きまして」と大竹。「若者たちが未来に向かって悩みながら進んでいくっていう映画だったんですけど。私、この歌詞で一番好きなのが“今日も歩いていく 世界の真ん中を”っていうところ。“その先”っていうのは、本当、実は若者も分からないけど、私たちみたいな大人も一体何が待ってるのか分からないのが人生だと思うんですよね。それでもやっぱりその答えを探しながら前を向いて歩いていくっていうこの曲が凄い素敵な曲だなって思います」としみじみ。

「新しい何かがまた始まる予感を感じながら、歳を取ろうが若者だろうが、未来に向かって明るく元気に歩いていきたいなって思います」と話した。