鹿児島レブナイズが市川真人を獲得…206センチ106キロの24歳「期待に応えられるような活躍を」

鹿児島レブナイズは5月21日、市川真人との2026－27シーズン選手契約締結を発表した。

現在24歳の市川は、206センチ106キロの体格を誇るビッグマン。2023－24シーズンにベルテックス静岡の特別指定選手としてBリーグデビューを飾り、翌シーズンに広島ドラゴンフライズへ移籍すると、2シーズンの在籍で51試合に出場した。シーズン終了後に契約満了および移籍先決定が発表されていた。

世代別を含め日本代表経験を持つ市川は公式HPで「まず鹿児島レブナイズに呼んでくれた、鮫島GMをはじめとした関係者の皆様に心より感謝申し上げます。新しいリーグが始まる中で、皆様の期待に応えられるような活躍をし、鹿児島レブナイズを盛り上げられるよう精一杯頑張ります！ プレーオフ進出を目指して頑張っていきますので、たくさんの熱い応援をよろしくお願いします！」とコメントした。

なお、鹿児島の新戦力は細谷将司に続いて2人目。アシスタントコーチから昇格したマティアス・カミノ・ロペスヘッドコーチのもと、新シーズンは「B.LEAGUE ONE」に参入する。