２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円００銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円７９銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円８０銭台で推移しており、午前１０時３０分過ぎには１５８円７８銭前後まで軟化した。トランプ米大統領は２０日、イランとの交渉は「最終段階にある」と述べた。これを受け、米国とイランの和平協議に対して楽観的な見方が浮上し、ＷＴＩ価格は１バレル＝９０ドル台後半に売り込まれた。米長期金利も低下したことから、ドル売り・円買いが強まった。ただ、トランプ大統領は「合意に至らなければ攻撃を再開する」とも警告しており、先行き不透明化が残るなか、午後にかけ１５９円台に値を上げた。日銀の小枝淳子審議委員は福岡県金融経済懇談会で挨拶し「物価高に対応していくことが大切」などと述べたが、市場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２１ドル前後と同０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS