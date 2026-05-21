7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の場面写真が公開された。

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本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。

中島と小芝風花がW主演を務めた『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）や『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）の紙谷楓が監督を務め、『ラジエーションハウス』シリーズ（フジテレビ系）や『ユニコーンに乗って』（TBS系）の大北はるかが脚本を手がけた。

主人公の神崎麗司（中島健人）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。30歳を迎え、「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

主演を務める中島、ヒロイン役の長濱ねるのほか、前野朋哉、今野浩喜、野村麻純、宮崎吐夢、磯山さやか、今野大輝（B&ZAI）、菊田竜大（ハナコ）、三石琴乃らが共演に名を連ねる。

公開された場面写真では、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優・神崎麗司の圧倒的な“カメレオン”ぶりが捉えられている。爽やかな佇まいの学生服姿の麗司や執事姿で登場するカット、端正で凛とした佇まいのなか手には剣を携える姿、そしてラジオパーソナリティとしてマイクの前に座る麗司の姿も。そこには飾らない素の表情が垣間見え、”ありのままの素の麗司”で喋り尽くす彼の姿が切り取られている。劇中で中島は30着以上もの衣装を着こなした。

また、自身が演じる麗司が劇中劇でさらに役を演じるという多層構造の中で、“本人に似ているけれど別人”という繊細なバランスを求められた中島。紙谷監督は「中島さんに似ている部分はあるけれど、“中島健人ではない”。そこはかなり意識して演出しました。似ているからこそ、そのままにしてしまうと成立しないためです」と語り、あえて距離を取る演出にこだわったという。一方で中島自身は、「麗司は自分とかけ離れているわけではないので、普段の自分をベースにしながら人物像を組み立てていきました。重く考えすぎず、自然体の中に少し誇張を加える。そのバランスがとても楽しかったです」とコメントした。

（文＝リアルサウンド編集部）