BTS『American Music Awards』に出場！通算2回目の大賞を狙う

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BTSが、5月25日17時（現地時間）より、MGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される『American Music Awards』（以下、『AMAs』）授賞式に出席する。

■バッド・バニー、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガら計9人のグローバルポップスターと競う！

BTSが『AMAs』に直接参加するのは、2021年以降、約5年ぶりとなる。

彼らは『AMAs』で、大賞に相当する「今年のアーティスト」部門に名を連ねた。バッド・バニー、ブルーノ・マーズ、テイラー・スウィフト、レディー・ガガら、計9人のグローバルポップスターと競い合う。BTSは2021年に韓国アーティストとして初めてこの賞を受賞し、世界の音楽史に鮮明な足跡を残した。

これに加えて「ベスト男性K-POPアーティスト」や「ソング・オブ・ザ・サマー」まで、計3部門の候補に選ばれている。「ソング・オブ・ザ・サマー」には、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」がノミネートされた。3月20日にリリースされたこの曲は、4月14日に発表された候補リストに含まれ、注目を集めた。リリースからわずか1ヵ月足らずで候補に上がり、世界中の音楽ファンからの熱い反応を証明した。

BTSはこれまで『AMAs』で、グループとソロ合わせて計12個のトロフィを獲得。2018年に「フェイバリット・ソーシャル・アーティスト」で初受賞の喜びを得て、2020年まで3年連続で同部門を制覇した。2019年には「ツアー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、ステージにおいても圧倒的な影響力を示した。同年の「フェイバリット・デュオ／グループ（Pop/Rock）」を皮切りに、2022年までポップデュオ／グループ部門で4年連続トップに立ち、この部門で史上最多受賞アーティストとしても名を残した。

2021年には「今年のアーティスト」と「フェイバリット・ポップ・ソング」も受賞し、3冠を達成した。2022年には新設された「フェイバリットK-POPアーティスト」の初代主人公となった。 続いて2025年、RMが同じ部門でトロフィを獲得した。

なお、BTSは23・24日と27・28日の計4日間、アメリカ・ラスベガスにあるアレジアント・スタジアムで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN LAS VEGAS』を開催する。同時に、公演とインフラを連携させたプロジェクト『BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS』も行われ、2026年はラスベガス観光局との協業により、さらに進化したプログラムを提供する。特に「ARIRANGレッドイルミネーション」は、都市の夜を5thアルバム『‘ARIRANG』のキーカラーである強烈な赤色で彩る大規模なイベントだ。さらに、市内全域でBTSの音楽と物語を融合させた特別な体験が楽しめる。

PHOTO BY AMA

■【動画】BTS「SWIM」MV

■関連リンク

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