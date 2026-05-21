―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月19日から20日の決算発表を経て21日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　アーレスティ <5852>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の28.6億円になり、27年3月期も前期比72.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5852> アーレスティ 　東Ｐ 　 -22.53 　　5/20　本決算　　　-72.08
<8630> ＳＯＭＰＯ 　　東Ｐ 　 -13.47 　　5/20　本決算　　　　　－
<1443> 技研ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -12.06 　　5/20　本決算　　　　5.38
<6343> フリージア 　　東Ｓ　　 -9.94 　　5/20　本決算　　　-19.14
<4720> 城南進研 　　　東Ｓ　　 -5.14 　　5/20　本決算　　　 66.25

<2673> 夢みつけ隊 　　東Ｓ　　 -3.74 　　5/20　本決算　　　　　－
<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　　東Ｐ　　 -3.40 　　5/20　本決算　　　　　－
<8766> 東京海上 　　　東Ｐ　　 -3.17 　　5/20　本決算　　　　　－
<3858> ユビＡＩ 　　　東Ｓ　　 -2.55 　　5/20　本決算　　　　赤拡
<8421> 信金中央 　　　　東　　 -0.59 　　5/20　本決算　　　　8.63

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした21日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース