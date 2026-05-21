年末年始に花園ラグビー場で開催される全国高校ラグビーフットボール大会。

【写真を見る】激しくぶつかり合う選手たちの表情は？高校ラグビー熱戦の様子

その出場校を決める大阪大会のシード順位を決定する重要な戦い、大阪総体が５月１７日（日）に行われて、大阪桐蔭と東海大大阪仰星の大阪を代表する強豪同士が激突しました。（MBS・宮前徳弘解説委員）

東海大大阪行仰星VS大阪桐蔭 今シーズン3度目の対決は白熱の展開

全国高校ラグビー大会の大阪地区代表は３校。３つの地区に分かれて予選が実施されるため、準決勝を突破した時点で花園予選での対戦は回避している両校。とはいえ、ライバルとの直接対決は別物で、１勝１敗で迎えた今シーズン３度目の対決は、試合開始からお互いの闘志が激しくぶつかり合う白熱の展開となります。

先制したのは東海大大阪仰星。前半６分、激しいコンタクトで挑んでくる大阪桐蔭に対して、仰星らしくしっかりと立ってプレーしながらボールを継続していくと、自陣からテンポよくボールをつないで一気に敵陣深くまで攻め込んでいきます。

最後は、この試合のゲームキャプテンを務めたＦＬ・米谷翔馬選手からのパスを受けたＷＴＢ・山本健剛選手がトライ、５点をリードします。

一進一退の両チーム チャンスをものにしたのは・・・？

一方の大阪桐蔭も反撃、直後のキックオフから勢いよく攻め込んでいくと、得意のスクラムでプレッシャーをかけてトライラインに迫っていきます。１３分には、ＦＢ・吉川大惺選手がＰＧに成功して５対３と２点差に詰め寄りました。

その後は、一進一退。両チームが粘り強いディフェンスでしのぎ合う中、先にチャンスをものにしたのは仰星でした。２０分、再び自陣から鋭いカウンター攻撃を仕掛けると、ＨＯ・持田幸政選手が、周りの選手と連携しながら見事なパス交換とハンドリング技術をみせて、次々とディフェンスを突破していきます。最後は持田選手自らが中央にトライ。ゴールも決めて１２対３とリードをひろげました。

トライラインを背にした場面では粘り強く戦いながらも、仰星の自陣からの攻撃を止めきれずに２つのトライを許した大阪桐蔭。しかし、ここからしっかりと立て直します。吉村大志主将が「序盤は甘さがでてイージーな得点を許してしまっていたが、試合中にチーム内でしっかりとコミュニケーションがとれていた。途中からは自分たちの足りないところを全員が理解した上で修正して、強みである接点での圧力を生かしていこうと話をしていた」と振り返ったように、持ち味である接点での圧力にこだわって徐々に仰星を押し込んでいきます。

そして２７分、ラックから素早くボールを持ち出したＳＨ・福塚咲太朗選手がトライ。ゴールも決めて１２対１０と、再び２点差に詰め寄って前半を折り返しました。

何度もトライラインに迫る仰星 大阪桐蔭がディフェンスで粘る

むかえた後半、先にペースをつかんだのはまたしても東海大大阪仰星でした。試合の流れをよく知る選手たちが、キックオフから素晴らしい集中力を見せます。キックオフのボールに素早く反応した選手たちがビッグタックルを連発して大阪桐蔭からボールを奪うと、勢いそのままに何度も何度も大阪桐蔭のトライラインに迫ります。

しかし、吉村主将が「ブレイクダウンと共に、ゴール前での粘り強いディフェンスが僕たちの持ち味。後半は苦しい場面でも全員が集中力を切らさず、我慢強く対応していた」と話したように、大阪桐蔭の粘り強いディフェンスの前になかなかトライラインを割ることができません。

ようやく大阪桐蔭の厚い壁を突破したのは後半１０分、ＰＲ・香川由太郎選手が左中間にトライ、ゴールも決めて１９対１０と再び突き放しました。

大阪桐蔭の粘りに苦しみながらも、継続して攻め続けてようやく追加点に結びつけた東海大大阪仰星。しかし、このトライがその後の東海大大阪仰星の攻撃に微妙に影響を与えます。

湯浅大智監督が「メンバー交代も含めて自分のベンチワークの責任でもあるが、（リードをひろげたことで）自陣からでも簡単にトライを取りに行こうとする攻撃や個人の力量に頼ったプレー選択が増えてしまった。本来はもっと我慢強くやるべきことに集中して、（しっかりと身体を当て続ける）しんどいプレーを選択しなければいけない場面だったが・・・」と振り返ったように、強引に仕掛けて大阪桐蔭にボールを奪われる場面が増えてしまいます。

攻める大阪桐蔭としのぐ仰星…息詰まる攻防の行方は？

このチャンスを大阪桐蔭は見逃しませんでした。孤立した仰星の選手から反則を誘ってボールを奪うと、吉川選手の距離の出るキックで敵陣深くまで攻め込んでいきます。

そして１５分、ラインアウトからのモールを押し込んで途中出場の石原悠仁選手がトライ。１９対１５とワントライで逆転可能な４点差まで詰め寄りました。

こうなると勢いは大阪桐蔭へ。残り時間１０分を切ってから再び仰星の反則を誘って敵陣深くまで攻め込むと、得意のラインアウトからのモール攻撃で逆転のトライを狙います。

ペナルティーを奪われながらも、トライを許さず何とか跳ね返す仰星ＦＷ陣。攻める大阪桐蔭としのぐ東海大大阪仰星、息詰まる攻防が続く中、刻々と時間が経過していきます。

そして残り時間もあとわずかとなった後半２９分、最後の最後に試合をものにしたのは大阪桐蔭でした。ＦＷで何度も何度もトライラインに迫って仰星ディフェンスを引き寄せると、すばやくボールを動かして吉川選手が逆サイドへ絶妙のキックパス、このパスを受けたＷＴＢ・柴田啓太選手が左隅に飛び込んで劇的な逆転トライ。２０対１９とついに試合をひっくり返しました。

残り時間も確実にボールをキープして逃げ切った大阪桐蔭。見事な逆転劇で大阪総体の優勝と全国高校ラグビー大会大阪地区予選でのシード１位の座を獲得しました。

「課題はいっぱいあるが、自分たちのラグビーをどれだけできるかという点ではいいチャレンジができた。頑張って我慢強くディフェンスする、スコアゾーンではしっかりと得点するという持ち味をなんとか出せた。ライバル（東海大大阪仰星）がいるからこそ、いいチャレンジができている」と締めくくった大阪桐蔭・綾部正史監督。

春の段階は２勝１敗とライバル東海大大阪仰星に勝ち越して、更なるチーム力の強化を図る夏を迎えることになりました。

３位決定戦は常翔学園VS関大北陽 花園予選のAシードを確保したのは？

そのほかの試合、決勝戦に先立って行われた３位決定戦では、常翔学園が関大北陽の挑戦を退けて、花園予選でのＡシードの座を確保しました。

前半９分と１４分にトライを奪ってリードした常翔学園、気迫十分に立ちむかってくる関大北陽に追撃のトライを許しますが、前半のうちにキャプテンのＮＯ８・山本智輝選手を中心とした攻撃で確実に得点してリードをひろげると、後半にも４つのトライを奪って関大北陽を突き放しました。

関大北陽は、後半にも闘志あふれる攻撃で何度も常翔学園陣内深くまで攻め込みますが、大事なところでラインアウトが安定せずチャンスをものにすることができませんでした。それでも最後まであきらめずにひたむきに戦う姿には、詰めかけた応援団から惜しみない拍手が送られていました。

６位までの結果をチェック！ Aシードは大阪桐蔭、仰星、常翔学園の3校

各地区のＡシード（１位～３位）とＢシード（４位～６位）に振り分けられる6位までの結果はご覧のとおり。大阪桐蔭、東海大大阪仰星、常翔学園の3校が、それぞれ３つの地区に分かれて、Ａシードとして全国高校ラグビーフットボール大会の大阪地区予選を戦います。

▼大阪総体（１５人制）決勝トーナメント 順位決定戦

１、２位決定戦 大阪桐蔭（１位）２０－１９ 東海大大阪仰星（２位）

３、４位決定戦 常翔学園（３位）５２－７ 関大北陽（４位）

５、６位決定戦 大産大附属（５位）３８－１４ 近大附属（６位）