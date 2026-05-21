俳優でシンガー・ソングライターの中村雅俊（75）が21日、東京・武蔵野市の武蔵野芸能劇場小劇場で「The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」の合同取材会を行った。

1975年に日本テレビで放送され一世を風靡（ふうび）したドラマ「俺たちの旅」。昨年放送50周年を記念して、中村、秋野太作（83）、田中健（75）、岡田奈々（67）の4人らが集結し、スペシャルコンサートを行った。4都市5会場の公演は大きな反響を呼び、このほどツアーの開催が決定した。「分かれているからこそ、再会の喜びがある。同窓会のようで、分かり合っている部分があって、そうした喜びがある。至極の宝物です。出会いの中、一番の出会いと言っていいくらい素晴らしい作品に巡り会えたと思う」と再演を喜んだ。

中村は4月28日に妻で女優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ、本名中村淳子＝なかむら・じゅんこ）さんを急病のため亡くした。この日は妻の逝去後、初めて報道陣の取材に対応した。「妻も主人の代表作として見てくれていました。50周年を迎えられてうれしい」としみじみとした様子で思いをはせた。

秋野太作（83）は中村の心中をくみながら「大変なことがあって大変落ち込んでいると思いますのが、中村君を慰める気持ちで足を運んでもらえれば」と呼びかけた。

中村と五十嵐さんは、1977年に結婚し、芸能界きってのおしどり夫婦として知られた。元俳優の長男と3女の4人の子供をもうけ、三女の中村里砂（36）は芸能活動を行っている。