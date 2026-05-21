投稿主さんのことが大好きな猫さんですが、ギューっとされるのだけは嫌なようで…。

バックハグを全力で拒否する猫さんの姿は記事執筆時点で39万回を超えて再生され、「かんわいいい～www」「可愛くて愛おしいからギュッとしたくなる」「わかってる、、、わかってるけど、、、、やっちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫のことを後ろから『ギュー』と抱きしめたら…『怒り方』が可愛すぎる】

職場猫のはちくん

Instagramアカウント『はちですよ』に投稿されたのは、キジ白猫「はち」くんの姿。野良猫だったはちくんを投稿主さんが保護し、現在は職場でお世話しているそう。同じく職場猫の「ちゃた」くんと、毎日楽しく過ごしているのだとか。

出勤すると、投稿主さんのことを出迎えてくれるというはちくん。投稿主さんのことが大好きなはちくんですが、唯一苦手なことがあるそうで…。

どうしても苦手なこと

ある日、はちくんが、投稿主さんの膝の上で頭をナデナデしてもらっていたといいます。「気持ち良いにゃ」というようにご満悦の表情だったというはちくん。そんなはちくんを、投稿主さんが後ろからギューっと抱きしめたのだとか。

投稿主さんにバックハグされたはちくんが、「いやーん」と鳴いたといいます。ナデナデは大好きなはちくんですが、ハグだけは苦手なのだそう。ナデナデされているときの満足げな表情から一転、不満げな表情に変わったのだとか。

バックハグに絶叫

投稿主さんが再びはちくんを抱きしめると、さっきより大きめの声で「いやーん」と鳴いたといいます。さらにもう1度抱きしめて、はちくんの後頭部に顔をスリスリ。するとはちくんが、大声で「いやーーーん」と鳴いたのだそう。すっかりお怒りモードになってしまったようです。

「しつこいにゃ」と言わんばかりに、投稿主さんの膝の上から飛び降りてしまったというはちくん。そんなはちくんに対し、「怒り方が可愛くて尚更ギュッとしたくなる」と投稿主さん。投稿主さんは、「はちの全てが可愛い」のだそう。ふかふかで可愛いはちくんを抱きしめたくなってしまうのは、不可抗力なのでしょう。はちくんを抱きしめたい投稿主さんと抱きしめられたくないはちくんの攻防戦は、これからも続くことになりそうです。

投稿には、「めちゃくちゃ可愛いです」「僕らは悪くない！可愛すぎるニャンコがいけないんだっ！(激しくスリスリしながら)」「ハチくん、まんざらでもなさそうです」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『はちですよ』には、職場猫「はち」くんと「ちゃた」くん、家猫「もずく」ちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『はちですよ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。