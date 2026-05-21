SNSで23万回以上表示され1.7万「いいね」を集めているのは、ガリガリだった猫が保護され、別猫のようにふっくらと成長した様子です。視聴者からは「元気になれて良かったね」「愛情たくさんもらって健康的な可愛い子になりましたね」と、喜びのコメントが届いています。

【写真：厳しい暑さの中、外にいた『ガリガリにやせ細った猫』→保護されて…別猫のように変わった『現在の様子』】

暑い8月に保護されたサクラちゃん

X（旧Twitter）アカウント「伊集院慧ーkeiー」さんが投稿したのは、昨年の8月に保護したというキジシロ猫の「サクラちゃん」のビフォーアフター。人間にとっても暑さが厳しい夏は、外で暮らす猫にとっても過酷なもの。

保護した当時のサクラちゃんは、顔がほっそりと痩せこけ、手足もガリガリだったといいます。病院では「だいたい5月ごろ生まれくらい」と告げられたとのことなので、当時は生後3か月ほどだったようです。

現在はふっくらと成長

保護後のサクラちゃんは、安心して眠れる場所や一緒に遊べる猫たちを得ただけでなく、甘えられる飼い主さんにも溺愛されながら、猫らしい丸いお顔とふわふわの毛並みの持ち主に成長したそうです。

かわいそうになるほど痩せこけていた当時の面影はまったくなく、見違えるような美猫に成長したサクラちゃん。外見の変化からわかるとおり、現在はもちろん幸せに暮らしているそうです。

誕生日はいつ？

獣医師に「5月ごろの生まれ」と診断されたサクラちゃん。もちろん実際に生まれた日はわからないものの、飼い主さんは誕生日を与えてあげたいと考えたそうです。適当に考えるわけにもいかず、「何日を誕生日にしようか？」と文言を添えてSNSに投稿することに。

すると、X民からは「誕生日は忘れそうにない日がいいですね」「保護した日や自分の誕生日の日とかどうでしょうか？」「花言葉とか調べてみてそれで日にち決めても良いと思いますよ！」などのアドバイスが届いたとのこと。結果、伊集院さんはご自身にとって大切な日である「5月13日」をサクラちゃんのお誕生日に決めたそうです。

サクラちゃんを見守るX民からは、「keiさんとずっと一緒に暮らしてね」「長生きしろよ！」などのエールもたくさん届いていました。

Xアカウント「伊集院慧ーkeiー」さんは、サクラちゃんを含めた猫ちゃんたちが穏やかに暮らす様子や、ご自身の日常などを投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「伊集院慧ーkeiー」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。