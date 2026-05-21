敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。米記者は大谷が記録した歴代6位の数字を紹介している。

初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は3回まで9者連続でアウトに切るパーフェクト投球。4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、タティスJr.を外角低めへの87.2マイル（約140キロ）のスイーパーで遊併殺打に打ちとった。渾身のガッツポーズと共に、マウンド上で雄叫びをあげた。

規定投球回には達していないものの、防御率は驚異の0.73。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のXにて「開幕から8試合における防御率記録（ライブボール時代以降、オープナーを除く）」を紹介した。

1981年 フェルナンド・バレンズエラ：0.50

1980年 マイク・ノリス：0.52

2009年 ザック・グレインキー：0.60

1945年 アル・ベントン：0.70

2021年 ジェイコブ・デグロム：0.71

2026年 ショウヘイ・オオタニ：0.73

同記者は、投手としてメジャー史上6位となる数字を明らかにした上で、「彼は今日、先頭打者ホームランを放った」と、二刀流であることを付け加えていた。



（THE ANSWER編集部）