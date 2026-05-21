米国のチャーチルダウンズ競馬場は現地時間２０日、スティーブンフォスターＳ・Ｇ１（６月２７日、ダート１８００メートル）の賞金を倍増することを発表した。賞金総額が１００万ドルから２００万ドル（約３億１３４６万円＝フランスギャロの２０２６年レートから換算）になる。１着賞金は賞金総額の５３％で１０６万ドル（約１億６６１３万円）となっている。

同レースには昨年の北米年度代表馬のソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）、昨年のペンシルバニアダービーを制したバエザ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父マッキンジー）、今春のドバイ・ワールドＣでフォーエバーヤングに勝ったマグニチュード（牡４歳、米・スティーヴン・アスムッセン厩舎、父ノットディスタイム）、今年のオークローンＨで復活勝利のホワイトアバリオ（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父レースデイ）、今年のペガサスワールドＣを制したスキッピーロングストッキング（牡７歳、米・ＳジョセフＪｒ厩舎、父エグザジャレイター）など超豪華メンバーがそろう。

なお、同レースは昨年、フォーエバーヤングが制したブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート２０００メートル）のチャレンジシリーズ。勝ち馬には優先出走権が与えられる。