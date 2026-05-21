巨人は２１日、ビジター戦や地方開催の遠征時の観戦に役立つトラベルグッズを２１日から公式オンラインストアで発売すると発表した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、２６日（火）から取り扱う。

目玉は「パッカブルトートバッグ」。コンパクトに収まる軽量素材でできており、広げると大容量の荷物を入れて持ち運ぶことができる。スーツケースの持ち手に通せる仕様で、キャリーオンバッグとしての機能も持ち合わせている。

かさばる衣類などを簡単に圧縮できる「圧縮ポーチ」、吊り下げて使える「トラベルハンギングポーチ」、洗面用品などの整理に便利な「メッシュポーチ」など、旅先で役立つアイテムが取りそろえられている。

【商品一覧】

・パッカブルトートバッグ ６，９００円

・メッシュポーチ［ＹＧ］（オレンジ） ３，５００円

・メッシュポーチ［ＴＧ］（グレー） ３，５００円

・トラベルハンギングポーチ ２，５００円

・圧縮ポーチ Ｍ ２，５００円

・圧縮ポーチ Ｓ ２，０００円

・プレーヤーズフェイスタオル［遠征中］（オレンジ×ブラック） ２，０００円

・プレーヤーズフェイスタオル型キーホルダー［遠征中］（オレンジ×ブラック） ９００円

・ラバートラベルタグ［ＹＧ、ＴＧ］ １，３００円

・ジッパー付き収納袋（５枚セット） ９００円

詳細は球団公式ホームページまで。