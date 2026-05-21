２０２５―２６シーズンまでＢ２ベルテックス静岡を指揮した森高大ヘッドコーチ（３６）が、越谷アルファーズの新ヘッドに就任することが２１日、同クラブから発表された。Ｂリーグ初の東大出身ヘッドコーチとして２季、静岡を率いた知将が、今季Ｂ１東地区で９位だった越谷で采配をふるう。

森新ヘッドは香川県出身。東大を卒業後、ウエストバージニア大学大学院を経て、９年間アルバルク東京でアシスタントコーチなどを務めた。２４―２５年シーズンから自身初めてヘッドコーチとしてＢ２静岡を指揮し、１年目は３４勝２６敗の西地区３位でチームをプレーオフに導いた。優勝を目標に掲げた２５―２６年シーズンは開幕直後からケガ人が続出。１５勝４５敗で西地区最下位と低迷し、すでに、契約満了が発表されていた。

２６―２７年から男子プロバスケットボールリーグは改革され、トップカテゴリーはＢプレミアリーグに移行。越谷は静岡と同じ、ひとつ下のＢリーグワンに属する。森新ヘッドはチームを通じ、コメントを発表した。

「新しく越谷アルファーズでＨＣを務めます、森高大です。今回このような素晴らしい機会をくださったことに感謝申し上げます。素晴らしい文化が築かれたチームを引き継ぐことに、身が引き締まる思いです。

越谷、また埼玉県の皆さんの日常に活力を与えられるように。埼玉のバスケット界の中にアルファーズがあることで、良い影響を与えられるように。埼玉の皆さんにアルファーズを誇りに思ってもらえるように。

チーム一丸となって真摯にバスケットボールと向き合っていきます。

Ｂリーグワンの初代王者を目指し、誰よりも泥臭く、強度高く４０分間戦います。アルファメイトの皆さん、一緒に戦ってください！ よろしくお願いいたします！」