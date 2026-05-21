俳優の中村雅俊が２１日、９月に全国５か所で開催する「Ｔｈｅ ５１ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 俺たちの旅 スペシャルコンサート」に向けて東京・武蔵野芸術劇場で行われた合同取材会に俳優の秋野太作、田中健、女優の岡田奈々、上村香子と出席した。

中村は４月２８日に妻で女優の五十嵐淳子（いがらし・じゅんこ＝本名・中村淳子、享年７３）さんが急死して以降、初となる報道陣の前。９日に東京・品川区立総合区民会館で開催した単独コンサートが五十嵐さんの死去後初となる公の場だったが、報道陣には公開していなかった。

この日概要が説明された「俺たちの旅 スペシャルコンサート」は、昨年に日本テレビ系ドラマ「俺たちの旅」の放送５０周年を記念して中村ら主要キャストによるコンサートを開催。大きな反響があったため、再演することが決まった。

中村は第一声で報道陣に向けて「今日はようこそおいでくださいました」と笑顔であいさつ。気丈に振る舞いながら「コンサートをまたやるって聞いたとき、こっち（壇上）に座ってる全員が驚きました。『またやれるの？』って。今日は皆さんの意見とか質問を受けたいと思います」と呼び掛けた。

すると、秋野は「ご承知の通り、雅俊君もちょっとへこんでおりますので」と五十嵐さんの死去に触れ「（コンサートへ）励ましにお集まりいただけたらと思ってます。無理をしてでもお集まりいただけたらなと思います。是非お越しいただけたら」と熱くアピール。優しい気づかいに中村は「ありがとうございます」としみじみ頭を下げた。

その後は田中、岡田、上村も含めた５人で昨年のコンサートでの思い出などを和気あいあいとトーク。中村も時折笑いを誘うなど、明るく場を盛り上げていた。さらに、報道陣との質疑応答では「俺たちの旅」を五十嵐さんも見ていたのか問われ「主人の代表作ということで見てくれていました」と告白。今年１月には自身が監督を務めた映画版も公開されていたことから「一緒に映画も見たし、喜んでました」と明かした。

◆五十嵐 淳子（いがらし・じゅんこ）１９５２年９月２０日、埼玉県生まれ。高校在学中の７０年にモデルとして芸能界デビュー。７５年に映画「阿寒に果つ」で初主演。中村雅俊と７７年に結婚。１男３女をもうけ、三女はモデルの中村里砂。出産を機に芸能活動を休止し、８８年のフジテレビ系ドラマ「教師びんびん物語」で復帰。趣味はフラワーアレンジメント。

◆中村 雅俊（なかむら・まさとし）１９５１年２月１日、宮城県女川町生まれ。７５歳。慶大在学中に文学座の研究生に。大学卒業直後の７４年テレビドラマ「われら青春！」の主役に抜てきされ芸能界デビューし、「製作者協会新人賞（エランドール賞）」を受賞。主題歌「ふれあい」が大ヒットし、同年に同曲を題材にした主演映画「ふれあい」で銀幕デビュー。１８２センチ。血液型Ｏ。