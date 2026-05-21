山崎賢人主演『キングダム』新章の場面写真12点が一挙解禁 秦国存亡を懸けた“魂の決戦”へ挑む
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）から、新章を象徴する場面写真12点が一挙解禁された。原作でも屈指の人気を誇る「合従軍編」（がっしょうぐんへん）を描く最新作で、秦（しん）国の命運を懸けた壮絶な戦いの一端が明らかになった。
【場面カット】迫力すごい！！凛々しい表情の山崎賢人
今回公開された場面写真には、甲冑をまとい馬上から険しくも力強い表情を見せる主人公・信の姿をはじめ、国王・エイ政、軍師として飛信隊を支える河了貂（かりょうてん）、さらに王宮に集う秦国の将軍たちが収められている。総勢50万の軍勢を率いる合従軍に立ち向かう秦軍の緊迫感が鮮烈に映し出されている。
一方で、秦国を滅ぼそうとする合従軍側の姿も公開。前作で王騎（おうき）を討った宿敵・李牧（りぼく）の不敵な表情に加え、祖国を秦に蹂躙された怨念を抱く猛将・万極（まんごく）との激闘を切り取った場面も並び、未曾有の戦いの過酷さを感じさせる内容となっている。
最新作では、王騎を失った馬陽の戦いから3年後が舞台。王騎将軍から受け継いだ矛を握り、その想いと重みを胸に刻む信が、千人将へと成長した姿で登場する。中華統一という大義を掲げ、大将軍への道を突き進みながら、秦国存亡を懸けた“魂の決戦”へ挑む。
原作屈指の人気エピソード「合従軍編」では、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。戦いの舞台は、一度たりとも破られたことのない秦の国門・函谷関（かんこくかん）。敗北が許されない極限状況の中、秦軍は国家の命運を懸けた防衛戦へ臨む。
キャストは前作に続き、信役の山崎、エイ政役の吉沢亮、河了貂役の橋本環奈、ヒョウ公役の豊川悦司らが続投。監督は佐藤信介が務める。さらに本作からは、志尊淳演じる蒙恬、神尾楓珠演じる王賁が新たに参戦。坂口憲二、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとしらが演じる秦国の将軍たちも集結する。
対する合従軍には、小栗旬演じる李牧を中心に、斎藤工演じる楚の宰相・春申君、山田裕貴演じる万極ら各国の猛将が勢ぞろい。中華統一を目指す信とエイ政が、絶体絶命の危機にどう立ち向かうのかに注目が集まる。
【場面カット】迫力すごい！！凛々しい表情の山崎賢人
今回公開された場面写真には、甲冑をまとい馬上から険しくも力強い表情を見せる主人公・信の姿をはじめ、国王・エイ政、軍師として飛信隊を支える河了貂（かりょうてん）、さらに王宮に集う秦国の将軍たちが収められている。総勢50万の軍勢を率いる合従軍に立ち向かう秦軍の緊迫感が鮮烈に映し出されている。
最新作では、王騎を失った馬陽の戦いから3年後が舞台。王騎将軍から受け継いだ矛を握り、その想いと重みを胸に刻む信が、千人将へと成長した姿で登場する。中華統一という大義を掲げ、大将軍への道を突き進みながら、秦国存亡を懸けた“魂の決戦”へ挑む。
原作屈指の人気エピソード「合従軍編」では、楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国が打倒秦を掲げて同盟を結成。「秦vs六国」というシリーズ最大規模の戦いが描かれる。戦いの舞台は、一度たりとも破られたことのない秦の国門・函谷関（かんこくかん）。敗北が許されない極限状況の中、秦軍は国家の命運を懸けた防衛戦へ臨む。
キャストは前作に続き、信役の山崎、エイ政役の吉沢亮、河了貂役の橋本環奈、ヒョウ公役の豊川悦司らが続投。監督は佐藤信介が務める。さらに本作からは、志尊淳演じる蒙恬、神尾楓珠演じる王賁が新たに参戦。坂口憲二、谷田歩、坂東彌十郎、橋本さとしらが演じる秦国の将軍たちも集結する。
対する合従軍には、小栗旬演じる李牧を中心に、斎藤工演じる楚の宰相・春申君、山田裕貴演じる万極ら各国の猛将が勢ぞろい。中華統一を目指す信とエイ政が、絶体絶命の危機にどう立ち向かうのかに注目が集まる。