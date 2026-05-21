中村雅俊、妻・五十嵐淳子さんの質問に言葉詰まらせる 秋野太作の心配りに感謝
俳優・中村雅俊（75）が21日、東京・三鷹の武蔵野芸能劇場で行われた『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』の取材会に出席。73歳で死去した妻で俳優の五十嵐淳子さんについての思いを語った。
【動画】中村雅俊＆秋野太作＆田中健＆岡田奈々ら『俺たちの旅』キャスト集結
冒頭のあいさつで中村は「皆さん、ようこそおいでくださいました。本当にありがとうございました。コンサートをやっていたんですけど、またやるっていう話を聞いた時、皆さんも驚いたと思いますけど、こっちに座ってるこの4人、全員が驚きました」と明かしつつ「それで次に出てきた疑問が『どうしてお客さんが来るんだろう？』という」と心境を語った。
秋野太作は「どうもお集まりいただいてありがとうございます。昨年は映画を撮りまして。このコンサートがありまして。『俺たちの旅』づくし。引き続きまた今年もコンサートをやるなんて。もういい加減皆様もお腹いっぱいなんじゃないかと思ってはいるんですけれども、再びこの秋にコンサートをやれる運びになりまして。私ども密かに喜んでおります」と口にした。
そして秋野は「いろいろございまして。ご承知の通り雅俊くんがちょっとへこんでおりますので励ましにお集まりいただけたらありがたいなと思っておるところでございまして。なるべく無理をしてでもお集まりいただければありがたいと思っております」と思いやり、中村は「ありがとうございます」と返した。田中健は「来年もまたできたらなと思ってます」と早くも期待すると、中村は「もうその話をしているの？」と笑った。『俺たちの旅』の主要キャストが集結。
中村は「50年経っても生きている。いろんなことをしゃべったり笑わせる現実はすごいなと思います」としみじみと口にする。淳子さんは、どう見ていたか質問されると「主人の代表作ということで見てくれていました。一緒に映画も見て喜んでくれていました」と言葉を詰まらせながら思いを語っていた。
中村の公式サイトでは今月2日に「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。中村のコメントも掲載され「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と伝えていた。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の中村里砂はモデルとして活躍している。
伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応え、2026年10月29日に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫で『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を開催。今回は4人の出演に加え、秋野太作扮する“グズ六”の最愛の妻・紀子さん役を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を誇る上村香子のスペシャルゲスト出演も決定している。公演に先駆け、ドラマの舞台となった東京都武蔵野市で中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子の5人が一堂に会した会見が行われた。
【動画】中村雅俊＆秋野太作＆田中健＆岡田奈々ら『俺たちの旅』キャスト集結
冒頭のあいさつで中村は「皆さん、ようこそおいでくださいました。本当にありがとうございました。コンサートをやっていたんですけど、またやるっていう話を聞いた時、皆さんも驚いたと思いますけど、こっちに座ってるこの4人、全員が驚きました」と明かしつつ「それで次に出てきた疑問が『どうしてお客さんが来るんだろう？』という」と心境を語った。
そして秋野は「いろいろございまして。ご承知の通り雅俊くんがちょっとへこんでおりますので励ましにお集まりいただけたらありがたいなと思っておるところでございまして。なるべく無理をしてでもお集まりいただければありがたいと思っております」と思いやり、中村は「ありがとうございます」と返した。田中健は「来年もまたできたらなと思ってます」と早くも期待すると、中村は「もうその話をしているの？」と笑った。『俺たちの旅』の主要キャストが集結。
中村は「50年経っても生きている。いろんなことをしゃべったり笑わせる現実はすごいなと思います」としみじみと口にする。淳子さんは、どう見ていたか質問されると「主人の代表作ということで見てくれていました。一緒に映画も見て喜んでくれていました」と言葉を詰まらせながら思いを語っていた。
中村の公式サイトでは今月2日に「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。中村のコメントも掲載され「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と伝えていた。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の中村里砂はモデルとして活躍している。
伝説の青春ドラマ『俺たちの旅』の放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の4人が集結した『The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼んだ。再演を望む多くの声に応え、2026年10月29日に東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、埼玉・福岡・広島・兵庫で『The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート』を開催。今回は4人の出演に加え、秋野太作扮する“グズ六”の最愛の妻・紀子さん役を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を誇る上村香子のスペシャルゲスト出演も決定している。公演に先駆け、ドラマの舞台となった東京都武蔵野市で中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子の5人が一堂に会した会見が行われた。