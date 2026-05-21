JUN SKY WALKER(S)、別府でロックフェス開催へ “音楽と温泉街が繋がる”テーマに
ロックバンド・JUN SKY WALKER(S)が、大分・別府でロックフェス『電撃BEPPU』を開催することが決定した。2027年5月22日、23日に別府ビーコンプラザにて開催される。
【写真】エモい！ジュンスカ×甲本ヒロト＆真島昌利らの楽屋ショット
同イベントは、“音楽と温泉街が繋がる”をテーマに、全国から多くの音楽ファンが別府へ集い、街と音楽が一体となる、新たなロックフェス。JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム観光大使も務める森純太（Gt）が自ら声をかけたバンド、アーティストが集結。世代やジャンルを超え、「森純太が今、本気で観てほしいアーティスト」が別府に集う。出演アーティストやチケット詳細などは後日発表される予定だ。
JUN SKY WALKER(S)は、きょう21日に新曲「でっかい太陽」を配信リリース。ミュージックビデオもバンドのYouTubeチャンネルで公開された。
ライブ活動も精力的に展開しており、昨年はバンド結成45周年を迎え、全国約50ヶ所を巡るライブハウスツアー『45th Anniversary Tour “since 1980”』を敢行。さらに、ザ・クロマニヨンズ、FOMARE、Maki、Hump Back、bachoを迎えた対バンツアー『狼煙上がる時』を2024年に続き開催した。今年も1月より、全国60ヶ所以上を巡るワンマンツアー『JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”』と並行して、対バンシリーズ『狼煙上がる時』も毎月展開し12月までライブ活動を行う。
■森純太 コメント
別府には、温泉だけじゃない、人の温かさや街のエネルギーがあります。
音楽を通して、その魅力を全国の人に体感してもらいたい。
ライブが終わった後も、街に湯煙が上がるように、人の笑顔や賑わいが広がっていくようにRock 'n' Rollを鳴らしたい。
そんなフェスになるよう願ってます。
【写真】エモい！ジュンスカ×甲本ヒロト＆真島昌利らの楽屋ショット
同イベントは、“音楽と温泉街が繋がる”をテーマに、全国から多くの音楽ファンが別府へ集い、街と音楽が一体となる、新たなロックフェス。JUN SKY WALKER(S)のリーダーであり、別府ツーリズム観光大使も務める森純太（Gt）が自ら声をかけたバンド、アーティストが集結。世代やジャンルを超え、「森純太が今、本気で観てほしいアーティスト」が別府に集う。出演アーティストやチケット詳細などは後日発表される予定だ。
ライブ活動も精力的に展開しており、昨年はバンド結成45周年を迎え、全国約50ヶ所を巡るライブハウスツアー『45th Anniversary Tour “since 1980”』を敢行。さらに、ザ・クロマニヨンズ、FOMARE、Maki、Hump Back、bachoを迎えた対バンツアー『狼煙上がる時』を2024年に続き開催した。今年も1月より、全国60ヶ所以上を巡るワンマンツアー『JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”』と並行して、対バンシリーズ『狼煙上がる時』も毎月展開し12月までライブ活動を行う。
■森純太 コメント
別府には、温泉だけじゃない、人の温かさや街のエネルギーがあります。
音楽を通して、その魅力を全国の人に体感してもらいたい。
ライブが終わった後も、街に湯煙が上がるように、人の笑顔や賑わいが広がっていくようにRock 'n' Rollを鳴らしたい。
そんなフェスになるよう願ってます。