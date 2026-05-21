プロ野球はリーグ戦1カードを経て、5月26日からセ・パ交流戦に突入する。

今季から3地区制となった2軍で好成績を残しているが、今季1軍での出場がない選手に注目した。

楽天は41歳のベテラン・岸孝之投手が2軍戦で無双状態。6試合で28イニングを投げていまだ失点なしの防御率0・00。最下位に沈むチームを救う存在に期待される。

同じく楽天の育成出身ルーキー、金子京介内野手（22＝神奈川大）は7本塁打のパンチ力が売り。19日に1軍登録されたので交流戦前にデビューがありそうだ。

日本ハムのドラフト2位・エドポロケイン外野手（22＝大阪学院大）は東地区トップ9本塁打。5年目の有薗直輝内野手（23）は21試合に出場して打率・318、3年目の宮崎一樹外野手（24）は規定打席に達し、打率・296で東地区の2位、本塁打も4本とパワーもある。

ロッテはドラフト4位・高卒ルーキーの桜井ユウヤ内野手（18＝昌平）が45試合に出場して打率・253と奮闘している。184打席で40三振の粗さが課題。

西武では村田怜音内野手（24）が41試合で打率・306、6本塁打、長打率・519と気を吐く。育成契約で入団した前巨人の高橋礼も14試合20イニングを投げて防御率1・35の安定感を見せている。

オリックスは2年目の山中稜真捕手（25）が・276で西地区首位打者。こちらは20日のソフトバンク戦で今季1軍初出場を果たし、いきなり2安打と結果を出した。また、昨年3月にトミー・ジョン手術を受けた宇田川優希投手（27）も復活。ここまで4試合で4イニングを投げて6奪三振の無失点。最速155キロも記録し、支配下復帰への道筋が見えてきた。

ソフトバンクはドラフト5位の高橋輶慶内野手（24＝JR東日本）が西地区3位の打率・263、同1位の19四球の選球眼で、出塁率も・365で同2位と結果を残している。17日には近藤健介の慶弔休暇特例代替選手として1軍初昇格したが出番はなかった。