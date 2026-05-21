先日発表された2026W杯を戦うブラジル代表メンバーには、FWネイマールの名前があった。代表監督カルロ・アンチェロッティの選考には世界からも驚きの声があり、ネイマールのことに話題が集中している印象だ。



だが、34歳を迎えているネイマールは怪我にも悩まされており、W杯でのフル稼働を期待するのは難しいだろう。先発に入るかも分からず、これまでの代表キャリアとは異なる役割を担うことになるはずだ。





攻撃の中心となる選手は、やはりレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールだろう。言動や行動が何かと物議を醸すタイプではあり、試合中にイライラすることも多い選手ではある。しかしアンチェロッティはヴィニシウスのコントロール法を理解しており、優勝するにはヴィニシウスの活躍が欠かせない。代表メンバー発表後、ヴィニシウスは自身のSNSに優勝を目指して戦う決意を記している。「W杯はどの選手にとってもキャリアの頂点であり、今回で2度目だ。メンバー26人に入るために3年半の努力が必要だった。決して簡単な道のりではなかった。信頼してくれた監督、家族、そして常に応援してくれるファンに感謝する。一緒に戦おう。僕たちはブラジルだ。祖国に喜びをもたらすべく全力を尽くす。このストーリーはこれまでと違うものになる。僕たちのチームを信じてほしい。夢は生きている」ヴィニシウスが最高の輝きを放てるならば、ブラジルの優勝も不可能ではなくなってくるはずだ。現時点でセレソンを優勝候補に挙げる声はそこまで多くないが、ヴィニシウスとネイマールはチームを頂点へ導けるか。