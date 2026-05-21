W杯の選考メンバーについては、各国で様々な議論が起きている。誰もが納得するメンバー選考というのはなかなか無いのだろう。



日本代表がグループステージ最終節で対戦するスウェーデン代表でも議論があった。代表を指揮するグレアム・ポッターは、バルセロナでプレイする若き逸材FWルーニー・バルドグジを選外に。まだ完成された選手ではないとはいえ、ポテンシャルの高いアタッカーだ。バルドグジの選外を巡って色々と意見がある。





Él es Taha Ali, tiene 27 años, juega en el Malmö y fue convocado por Suecia para el Mundial.



Lo curioso es que toda su vida jugó FUTSAL hasta los 22, justo antes de debutar en FÚTBOL 11 en 2020.



Su nombre (y su gambeta) está dando que hablar…pic.twitter.com/ZauNObZIJz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 18, 2026

議論を呼んだのはバルドグジだけではない。面白いキャリアの持ち主と注目されたのは、国内の名門マルメでプレイする27歳FWタハ・アリの招集だ。マルメでは通算132試合に出場して20ゴール19アシストを記録しているが、タハ・アリは2020年までフットサルのプロとしてプレイしてきた選手だ。サッカーに転向してから6年後に代表入りを果たすことになり、少々珍しいキャリアと言えるか。フットサル仕込みの細かいテクニックに魅力があり、サイドでトリッキーなプレイを見せてくる。タハ・アリはスウェーデン代表として1試合しかプレイしていない選手ではあるが、日本代表も彼が出てきた場合はトリッキーな動きに注意する必要がありそうだ。