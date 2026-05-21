ＤｅＮＡは２１日、「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＳＴＡＲ☆ＮＩＧＨＴ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 横浜銀行」と題して開催される８月４日〜６日の阪神戦（横浜スタジアム）で着用するスペシャルユニホームのデザインを発表した。

「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＳＴＡＲ☆ＮＩＧＨＴ」は、球団創設初年度である２０１２年から実施している恒例スペシャルイベント。今年のテーマは「ＢＬＵＥ ＢＩＲＤ−希望は、未来（そら）へ−」。未来の象徴である青い鳥を表現し、羽をモチーフにしたグラフィックを採用。横浜の希望を背負いながら、未来へ向かって羽ばたいていく姿をイメージしている。

■筒香嘉智内野手「今年は横浜らしさを特に感じるユニフォームで、とてもかっこいいと感じましたし、早くこのユニフォームを着て皆さまの前でプレーしたいと思いました。キャプテンとしてチームを勝利に導けるよう全力で戦っていきたいと思います」

■東克樹投手「個人的にピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています。同じユニフォームを着た皆さまと、一緒に戦えることを楽しみにしています！」