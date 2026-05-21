巨人・西舘勇陽投手（２４）が２１日、ジャイアンツ球場の室内練習場で２軍練習に参加。先発予定の２２日ファーム・リーグ・ハヤテ戦（静岡）に向けてキャッチボール、ダッシュなどで調整し「（試合）後半疲れてきたところでの先頭の入り、イニング間で休んだ後の立ち上がりを一番意識したい。そこが前回の反省」とテーマを語った。

上半身のコンディション不良から復帰３戦目となった前回１５日の同・西武戦（カーミニーク）で６回５奪三振０封。最速１５４キロを計測するなど被安打３でテンポ良く７５球を投げ抜いた。プロ３年目の今季は１軍キャンプ終了後から故障班に合流。今月３日に実戦復帰し、２回、４回、６回と順調にイニングをのばしてきた。

開幕１軍入りは逃したものの、懸命なリハビリと肉体強化の効果で、昨年１４８キロ台だった平均球速が上昇。ここまでの３登板全てで平均１５０キロ超をマークしている。「今は腕を振れるようになったし、投げていて疲れを感じにくくなっている。あとは、１００球を超えてどうなるか」。昨季２勝３敗からの逆襲へ２３年のドラ１右腕が燃えている。